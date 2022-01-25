盧秀燕說，各批發市場也靈活調配供應量，力求過年期間農產品價格維持合理穩定。（陳世宗攝）

盧秀燕指出，稽查重點是查察物價，避免漲幅過大出現不合理情形。（陳世宗攝）

盧秀燕說，這周進入過年採買季節，為確保市民採買防疫安全，也為了解物價是否平穩。（陳世宗攝）

因應本土疫情升溫、春節連假將至，台中市政府即日起至春節期間，針對市場、賣場、KTV等場域加強稽查。市長盧秀燕25日率隊視察家樂福文心店關心賣場防疫作為，除了解人流管制、實聯制、量體溫、結帳區距離標示等重點環節，同時也了解民生物資漲幅情形，並呼籲賣場業者及市民，因應連假可能出現的購買人潮，積極落實防疫。

盧秀燕說，這周進入過年採買季節，為確保市民採買防疫安全，也為了解物價是否平穩。台中市政府會有一連串的輔導跟稽查工作，從今天開始一直到春節，在賣場、市場、KTV等所有的經濟場域，都會提高查核密度跟強度。

盧秀燕表示，今天由她親自帶隊，主要稽查及輔導的項目有兩大區塊，第一個是防疫安全。由於現在全國的疫情非常的緊張，唯有守住台中才能好過年，因此會特別注意實聯制、佩戴口罩、消毒雙手、社交距離宣導員等措施是否確實落實。

盧秀燕指出，第二個稽查重點是查察物價，避免漲幅過大出現不合理情形。經發局持續監測傳統市場、黃昏市場、夜市及大賣場等零售端的蔬、果、魚、肉、小吃、食用油、麵粉、泡麵、奶粉及蛋等民生物資價格波動，農產品整體價格仍屬平穩，漲跌隨批發價格波動，其中雞蛋、香蕉等價格上漲略多，分別約有10％及13％；民生物資的泡麵略有調漲，漲幅約3.85％，衛生紙與洗衣粉則是下跌；夜市小吃部分，整體漲幅依不同品項約有3％-8％，市府在年關前加強稽查頻率，如有漲價幅度過大等不合理情形，將針對個別業者進行勸導及稽查。

為避免人為操縱價格，盧秀燕說，各批發市場也靈活調配供應量，力求過年期間農產品價格維持合理穩定。近期漁貨平均價格151元／公斤(去年144元／公斤，漲幅5％)、花卉價格平均62元／把(去年54元／把，漲幅15％)、水果平均價格57元／公斤(去年50元／公斤，漲幅14％)，因需求量增加及因氣候產量減少，價格較去年稍漲，但還在合理範圍；蔬菜平均價格20元／公斤及毛豬價格76元／公斤則與去年相當。這表示工作人員努力監控市場、賣場上、下游所有物價，以確保物價平穩沒有異常。

「繼續守住！」盧秀燕強調，這次防疫得之不易，市府會繼續努力，也請市民共同配合，進入採買場域，要落實相關防疫措施，民眾若有發現物價異常或哄抬的情形，也可向市府相關機關反映。即日起到春節期間市府不休息，稽核強度及頻率會比往年大幅提高，希望大家平安好過年。