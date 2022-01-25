美濃花海聲名遠播，每年農曆春節期間，總能吸引數10萬遊客前往賞花。（林雅惠攝）

去年受到疫情影響，高雄美濃花海開園儀式喊卡，好不容易疫情趨緩，美濃區公所原本預計2022年可望恢復賞花人潮，虎年花海也特別擴增1公頃打造防疫主題的花田，未料近日疫情嚴峻，開園活動再度喊卡，附近商家擔憂人潮恐怕變少，商機恐難再現。

每年農曆春節期間，美濃花海總能吸引數10萬遊客前往賞花，帶動當地民宿、餐飲及農特產商機，不過，受到新冠病毒Omicron變異株疫情日益嚴峻影響，花海開園活動臨時喊卡，附近商家表示，少了宣傳，加上疫情遊客不出門，不少店家為了春節營業備料傷透腦筋，也擔心遊客不上門沒生意可做。

美綠生態園餐廳店家表示，上個月美濃蘿蔔季引來不少觀光客，員工忙進忙出，蘿蔔季結束後，接續要準備農曆春節的訂單，不過至今僅接到1／4訂單，也擔心客人來電取消，造成備料上很難拿捏。

美濃粄條街的宜姐粄條店老闆蘇秀宜說，日前疫情趨緩，生意有好轉趨勢，不過近日疫情變得嚴峻，店家怕疫情影響到過年，她已打算屆時若沒觀光客，會將店裡客家菜做成便當供民眾購買外帶。

美濃區公所今年以向日葵、百日草、小油菊、大波斯菊及青葙打造出5大花區，包括幸福平安花區、茶亭花區、湖畔花區、奇美花區、德興花區，另也在花田間布置了10個大型絕美裝置藝術，棒棒糖盪鞦韆、浪漫馬車等。

今年也特別打造防疫主題花海專區，在花田中展示一組專業醫護人員、及160公分的戴口罩防疫虎，希望在疫情期間，遊客賞花同時，也提醒遊客做好防疫措施。