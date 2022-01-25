資訊服務廠商聚碩科技（6112）近來積極發展雲端業務，旗下雲端服務公司Epic Cloud聚上雲看好企業核心上雲市場需求加速，將推出3大企業解決方案，包括「雲地串連」、「雲服務」、「雲應用市集」，協助台灣企業客戶核心系統整合地端環境與雲端平台建置，衝刺雲端佈局。

近兩年環境與市場的快速變化，雲端與數位化技術更成為企業爭相前進的領域。研究調查機構IDC最新報告指出，超過40％的企業組織將於2021年後大幅增加雲端領域支出，未來創新應用也將圍繞在雲端運算之上。此外，ICT市場10大趨勢中，無所不在人工智慧（Ominipresent AI）、元宇宙（Metaverse）、數據主權（Digital Sovereignty）等都成為熱門關鍵字。預期2023年，全球超過52％的GDP，都將由數位轉型及數位技術投資而產生，意味著未來科技市場與議題，都將基於雲端架構而相互成長。

聚碩2021年全年營收119.53億元，年減11.54％。聚碩科技表示，雖然12月營收仍因上游缺料，晶片短缺及COVID-19疫情影響等因素影響較2020年同期減少，但於代理與投資布局雙管齊下，營收逐步回到2020年水準。聚碩近期積極衝刺雲端，董事長李昌鴻認為，數位技術的突破與未來創新應用的前景大有可為，未來新一波數位浪潮都將基於「雲端」與「運算」需求推動，多元產業的數位投入都將成為雲端市場的利多藍海。

對於日益強勁的雲端需求，Epic Cloud聚上雲董事長楊敦凱表示，接下來將積極搶攻雲端商機，將結合聚碩既有的優勢與資源，推出「雲地串連」、「雲服務」、「雲應用市集」3大企業解決方案，主要是協助台灣企業客戶核心系統整合地端環境與雲端平台建置，同時也整合SAP Cloud、Oracle Cloud、HubSpot、Google Workspace、HelloSign、SurveyCake等國際級雲端服務應用。

此外，也將攜手多家台灣新創軟體開發商，包括像是思銳科技人資企業學習平台、米菲多媒體AR/VR元宇宙素材製作、雲端法說會平台等數位應用服務，以因應廣大市場需求。

楊敦凱表示，聚上雲結合聚碩既有地端架構的通路資源，提供整合的雲端到地端的完整連結，以滿足不同企業所需的安全性、成本以及靈活需求。而在雲服務方面，則提供AWS、GCP、Oracle等全球指標性雲端平台，將提供企業客戶轉型上雲的多元選擇。 楊敦凱認為，「創新應用」與「雲端架構」兩大要素，可說已是未來數位環境的剛性需求，未來Epic Cloud聚上雲將結合聚碩的通路優勢，帶動各產業跨足雲端服務。