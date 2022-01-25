新北市政府今（25日）公布首長人事調整，現任觀光旅遊局長蔣志薇調任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長；現任水利局副局長楊宗珉調升觀光旅遊局長，蔣志薇擅長新媒體、行銷加上又有企業歷練，觀光局長任內頗受好評。

45歲蔣志薇畢業於英國西敏寺大學新聞系碩士，曾任新北市觀光旅遊局局長、新北市新聞局局長、萬里雲科技策略長，大前年1月受新北市長侯友宜邀約執掌新聞局，歷練2年8月，去年8月才宣布轉任觀旅局局長，接下承辦新北歡樂耶誕城的重任。

值得一提的是，新北歡樂耶誕城今年1月2日閉幕，與丹麥玩具品牌「樂高」合作，打造獨特的3D雷射光雕投影秀及三大燈區的樂高裝置。英國知名旅遊媒體「Wanderlust」日前推薦「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹」，新北歡樂耶誕城在市民廣場的地標樂高耶誕樹，是亞洲地區唯一上榜名單。

此外，蔣志薇任內舉辦碧潭地景裝置活動，今年以風靡全世界的「角落小夥伴」為主題，15公尺高的蜥蜴與母親水上地景浮現碧潭水面，可愛又療癒，展至今年3月24日，讓民眾在疫情下同樣可到碧潭體驗角落小夥伴的獨特魅力，撫慰人心。