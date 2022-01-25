基隆市信義市場往年會湧入大批購買年貨人潮，今年闢設百格臨停車位。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

農曆春節即將到來，基隆市信義市場往年會湧入大批購買年貨人潮，機車停車需求大增，時常造成交通大塞車，議員和基隆港務局研議，在育成中心騎樓闢設臨停車位，29至31日提供機車族停車，預計可停放100輛機車，但嚴禁設攤，警方將嚴格取締。

有鑑於歷年信義市場春節採購機車停車需求甚大，往往一位難求，民眾苦不堪言，市議員韓世昱、義昭里長童冠睿今日上午特別與港務分公司、警政單位、信義市場等單位，到場會勘，針對民眾春節採購機車停車需求大增問題，研商如何解決。

韓世昱表示，各單位研議後，同意在信二路、義七路交叉口臨時設置專用停車空間，預計可停放100輛機車，以便市民春節至市場採購年貨，但嚴禁商家擺設攤位，警方將嚴格取締違規者，並同意協助製作明顯牌示做好交通秩序維持。

信義市場春節採購機車專用停車空間開放時間分為兩階段，29、30日每天早上6點至下午5點；31日早上6點至下午3點。警方會增派便衣警察，強力防止扒手趁人潮多時行竊。韓世昱指出，歡迎民眾多加利用，並呼籲大家一定要戴好口罩、勤洗手、隨身攜帶酒精消毒，年節期間避免出入人多擁擠地方。

另外，基隆市政府為讓民眾採買年貨時可以更加安心，公有市場今天下午休息後，將進行年前大掃除及環境消毒。