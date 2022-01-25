新北地檢署今偵結，依8大罪狀將林秉樞起訴。圖為林秉樞遭警方拘提回局內。（中時資料照）

林秉樞涉嫌毆打立委高嘉瑜遭到新北地檢署依8大罪嫌起訴。據了解，林秉樞習慣拍下另一半的親密影像，並以該威脅伴侶。而檢方扣查林的手機、備份硬碟，卻發現裡頭不只高嘉瑜的影像，共計有多達13名女性，受害者身分從女大生、律師到護理師都有，照片還幾乎都為女性掌鏡，並非偷拍而來。

據《鏡週刊》報導，辦案人員查驗林秉樞的手機與硬碟時，赫見林與多名女子的性愛影像，其中不乏女性自己掌鏡，受害女性的身分除了高嘉瑜之外，更有某醫院護理師、人妻、日文老師、律師、大學學者、政治人物之秘書以及女大生，共計有13名女性，但僅有高願意向林秉樞提告。

回顧此案，林秉樞在去年11月11日至13日間在新北市的馥都飯店監禁高嘉瑜，在裡投對高嘉瑜施暴，並以散布其親密照片作為威脅，經媒體揭露後，高嘉瑜於同月30日持驗傷單前往警局報案，同日亦赴新北地檢署說明。

同年12月6日間，高嘉瑜透過律師李永裕公開，其當時在飯店內被林秉樞逼著寫下的自白書與影片，同時將證據遞交給新北地檢署，加告強制罪；同月8日間，林秉樞再被爆料在同年11月24日林母的告別式上，因不滿高嘉瑜沒讓副總統賴清德到場，便情緒失控當眾扯下高的帽子與口罩，還要她當眾下跪，罪加一條。

新北地檢署今日偵結，依害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪嫌，將林秉樞起訴。