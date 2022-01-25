屏科大發給因疫情無法返國的馬國僑生一人一個紅包，讓學生感受濃濃年味。（屏科大提供／林和生屏東傳真）

屏東科技大學與東南亞學術交流頻繁，年年皆有眾多來自馬來西亞學子前來就讀，在教育部及僑委會宣揚中華文化及照顧僑生政策下，特地為因疫情無法返國的學生舉辦春節餐會，事後又安排東隆宮等景點，享受華人熱鬧過年圍爐之餘，也認識台灣民間信仰與廟宇文化。

屏科大副校長段兆麟表示，今年因為疫情導致學子無法返鄉團聚，但透過春節前的圍爐，讓大家也能感受過年氣氛，並祝福大家新年萬事如意；國際長李柏旻更以虎年吉祥話、祝福大家「如虎添翼」。

餐會現場，由馬國僑生陳翰勤、曾靖童擔綱主持人，2人以熱情活潑的開場帶動現場氣氛，活動中僑生們各個使出身懷絕技，開場節目是黃俊豪及呂侑駿帶來的扯鈴表演，為活動揭開序幕。

緊接著由海青班黃新越、譚皓雲等人表演一系列新年歌曲及動感舞蹈，歌曲部分是新馬地區耳熟能詳的新年歌，台下同學也紛紛大合唱，讓現場充滿濃濃歡樂年味。

依華人過年習俗，段兆麟逐桌發給學生每人一個紅包，希望大家都能平安過好年，這也讓第一次在國外過年的僑生新生們直呼，台灣真的好有人情味，頻頻感謝學校的關懷與照顧。

餐會結束後，校方安排眾人到東港東隆宮參訪，現場導覽人員為僑生仔細解說廟方來由與建築之美，過程不僅讓同學們了解台灣文化，讓同學心中燃起對神祇敬仰，也默默為家人與朋友祈福，更祈求疫情趕快退散，盼望在不久的將來能順利返國，與家人朋友歡慶團圓。