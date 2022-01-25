家住台中的「小惠」因母親生病，經姚姓友人介紹到太平區一間宮廟祈福、改運，未料，在該宮廟擔任乩童的黃董竟誆騙「小惠」，必須要連續36天、每天全身赤裸躺在神桌下3個小時，就可以讓母親身體慢慢變好，「小惠」信以為真，卻遭黃男強制性交得逞，台中高分院依妨害性自主罪判黃4年6月刑期，可上訴。

判決指出，黃董從2020年開始在太平區宮廟擔任乩童，為信徒問事、改運並收取報酬，而小惠於2020年11月9日透過友人介紹前往該宮廟，盼祈求母親身體好轉，黃即自稱有神明附身，可藉由辦理法會、祭改等方式幫助小惠的母親，且小惠必須全裸在神桌下睡36天，小惠信以為真，花費4萬元辦理法會並於隔天晚間再度前往。

小惠依循黃男的指示，任由黃男以毛筆沾血在她身上畫符，接著全裸躺在神桌下，身上僅蓋著2塊小小的麻布，但到第2天的時候，黃就趁隙進入並觸摸小惠的大腿內側等處，並在小惠提出質疑時謊稱這樣的行為是在祭改，且若中斷會影響小惠母親的身體。

小惠對黃男的行為感到恐懼，不願再繼續前往該宮廟，但黃男又持續以其母的身體為由，宣稱若儀式半途而廢，小惠母親將無藥可救，小惠只好再度於11月13日前往宮廟，並全裸躺在神桌下，未料，黃男竟趁機強制性交得逞。

黃男到案時辯稱，他在祭改起乩時被神明上身，根本不知道中間發生了什麼事；之後又辯稱因與小惠金錢糾紛，對方才挾怨報復、做出不實指控。但法官不採信他的說詞，認為黃男利用小惠想要幫助母親的孝心，以及對宗教的信念，伺機性侵小惠，且犯後態度不佳，判他4年6月刑期。