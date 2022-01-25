仁愛鄉投89線力行產業道路，發祥明隧道災修復建工程，斥資1億4300多萬元經費，因氣候穩定，工程團隊全力趕工，在預定完工日期前3個月即申報竣工；縣長林明溱25日主持通車典禮，讓沿線3村6部落2000多位居民，有安全回家的路。

仁愛鄉原力行產業道路逢雨就崩塌，有「台灣最爛道路」之稱，發祥明隧道段遭泰利風災受重創，經林明溱積極爭取及立委許淑華支持，公路總局核定1億3940萬元工程經費，於2021年6月發包、9月動工，以施作明隧道方式通過土石坍滑區；之後因發生上下邊坡及路基滑落，導致道路中斷，經費追加至1億4300萬元。

發祥明隧道設計長172公尺、寬6公尺，銜接引道88公尺，沿途設置多處豎井、集水井、橫向排水管、排水箱涵、重力式擋土牆、噴凝土護坡等；原定施工600日曆天，預計2022年3月25日完工，在施工團隊努力下，工程提前在去年12月底竣工。

林明溱表示，發祥明隧道經過詳細的設計，做得非常堅固，希望為仁愛鄉帶來更便捷、更安全的道路，如今提早完工，讓力行、發祥6個部落有完善的道路通行；縣府後續又爭取到1億多元的經費，將從發祥村到台14甲線（力行產業道路起點）施作水泥路面，完工後不僅安全，民眾及遊客也節省更多的通車時間。

立委許淑華表示說，仁愛鄉力行產業道路是非常重要的運輸道路，46K處常有落石，道路受到阻礙，縣府積極爭取，透過專業設計的發祥明隧道改善交通，希望未來南投縣的道路品質，能持續不斷的改善與提升，讓民眾出入更加安全。

仁愛鄉代理鄉長張子孝指出，力行產業道路過去逢雨必坍，政府多年來投入不少經費改善路況，鄉親們都懷著感恩的心，他也代表所有鄉親感謝縣府，給大家安全回家的道路。