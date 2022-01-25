年關將屆，民眾至廟宇參拜祈福是重要習俗，但因新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，疫情有升溫趨勢，屏東縣政府呼籲所有民眾到廟宇參拜祈福之際，務必要配合中央流行疫情指揮中心相關規定，除全程佩戴口罩及落實實聯制外，也呼籲民眾落實個人自主管理，做好個人衛生及勤洗手，保持適當社交距離，也希望符合注射疫苗民眾，在評估身體狀況許可下，盡速施打疫苗。

屏縣府指出，為配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，除現行禁止遶境、遊行、搶頭香等易聚集人潮外，已請轄內各宗教團體規畫單一進出動線、控制人流、量體溫、要求戴口罩及維持一定社交距離。

為避免群聚造成防疫破口，車城福安宮、屏東都城隍廟也都取消錢母發放或延辦，同時請縣內各大宗教團體停辦或縮小原有宗教活動，也感謝屏東慈鳳宮、屏東都城隍廟、屏東玉皇宮、屏東海豐三山國王廟、東港東隆宮、東港朝隆宮及車城福安宮等各大廟宇共同配合宣導及防疫。

屏縣府表示，春節期間有高達9天假期，民眾北返南來在所難免，民眾前往寺廟或教堂祈福是常態，各廟宇預計將會湧入大量人潮，因此，縣府也再度呼籲民眾要配合政府政策，戴口罩及做好個人衛生，避免群聚，有任何身體不適情況，一定要在家休息並就醫。走春納福之際做好防疫措施，就可以一起過個平安健康的新年。