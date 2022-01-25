麗寶樂園渡假區推出防疫5＋1大招，加強消毒，春節每日出動消毒車。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園12歲以下免費、屬虎密室逃脫兩人同行一人免費。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

樂園推零接觸入園，線上預約＋線上購票，掃QR CODE即可入園。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園推出尋寶大作戰，每日限量100個紅包讓遊客撿寶。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

春節連假長達9天，全台各景點將湧入大批遊客，由於目前疫情升溫，台中市麗寶樂園渡假區推出防疫5＋1措施，包括設置國家級防疫門、增加清消頻次，以確保遊客的旅遊安全；另春節期間推出多項優惠，12歲以下免費玩樂園、生肖屬虎可玩實境密室逃脫享兩人同行一人免費、Outlet消費滿額送刮刮卡等好康，邀請民眾來走春試手氣。

麗寶樂園渡假區指出，為了提高防疫規格，園區設置多個「國家級防疫門」，踏入防疫門即開啟AI辨識，無接觸即可啟動測溫、滅菌全自動運作，使用光氫離子滅菌燈淨化空氣病毒，搭配噴灑霧狀全方位抗菌液，讓每位遊客進入渡假區場域前都能完整消毒，高規格防疫，出遊消費最放心。

麗寶樂園渡假區表示，防疫5＋1措施於各場域實施如下，1.推廣零接觸入園 ： 官網線上購票、售票機購票，入場持QR CODE掃電子閘門可直接入場，減少與現場人員接觸。

2.入園安全措施 ： 遊客進場填寫1922實聯制，並於多個入口設置國家級智慧防疫門、遊客全程戴口罩、渡假區多點設置酒精；欲進入Outlet停車場之消費者須於入口處完成體溫量測與實聯制才可進場。

3.加強場域消毒 ： 樂園遊樂設施每趟搭乘結束立即消毒，每場次劇場結束後消毒，春節期間樂園每日開園前消毒車噴灑消毒液；現場設施、廁所、置物櫃、電梯、廁所、公共座位區提高消毒頻率為一天8次；飯店公共區域定時每2小時以酒精擦拭消毒，包含電梯按鈕、手扶梯扶手、大門把手，房間床單備品、餐廳餐具都經過高溫殺菌；卡丁車每場次結束後裝備、護具與車輛立即消毒，卡丁車須自備頭套或於現場購買，頭套不重複使用。

4.防疫用餐安全 ： 餐廳服務人員須要配戴口罩＋面罩，遊客於渡假區內不得邊走邊吃。

5.社交安全距離 ： 排隊保持社交安全距離、探索世界與遊行表演取消互動橋段。

6.員工防護 ： 每日量測體溫，自主健康管理實聯制、全程配戴口罩等、餐飲相關人員須施打疫苗等。

另外，麗寶樂園探索世界於1月29日至2月6日祭出12歲以下免費，購票時出示健保卡正本，並搭配一名陪同成人現場購買全票(799元)即可享優惠；初一到初六還有「尋寶大作戰」找尋藏匿紅包遊戲，每日有100個好禮紅包放置於渡假區內讓遊客尋找驚喜；生肖屬虎的民眾還可享實境密室逃脫兩人同行650元優惠價，其它同行者單人也只要300元(VR主題不適用)。

麗寶Outlet Mall春節9天連假期間，憑當日單筆消費滿5000元即贈刮刮卡，大年初一還有福虎戳戳樂活動，讓民眾可以在虎年新春試手氣，初二至初六每日開店前100名消費者，還可免費領取好運錢母金虎幣；麗寶國際賽車場春節初一至初六每日前100名遊客可以獲得好運紅包，可獲價值550元的賽車場Coupon券等好康禮；相關優惠訊息以麗寶樂園渡假區官網為準。