嘉義縣大阿里山區上周河津櫻花花況佳吸引許多民眾上山賞櫻，因日前下雨，目前河津櫻最佳賞花期已過，福爾摩沙櫻接力綻放，除櫻花外，這周最有看頭的是166縣道沿線的李花，其中73.9公里處的梅山鄉瑞里科子林果農種植有黃柑李花已開8成，民眾可把握機會上山。

瑞里村科子林紅肉李觀光果園種植有黃柑李及紅肉李兩種李子，每年的一月下旬開始，黃柑李花陸續盛開，紅肉李觀光果園果農說，因尚未滿開，受前幾天下雨影響不大，目前園區的黃柑李花已開8成，預計本周會進入滿開，若天氣許可，可維持一至兩周，過年則換紅肉里花上場。

紅肉李觀光果園果農表示，預計農曆過年花況都還不錯，歡迎大家來賞花，但千萬不要攀折枝條等影響果樹生長，並請勿留下垃圾，另，配合防疫政策請遊客落實實名制並戴口罩。

漫步在雲端的阿里山版主黃源明表示，除了科仔林外，166縣道70k附近的交力坪原住民休息站、圓潭自然生態園區、瑞里村等，以及阿里山公路隙頂、石棹、樂野等，也都可見到零星的李花盛開。

黃源明指出，上周大阿里山賞花焦點河津櫻因前幾天下雨影響，目前已落花且長出綠葉，最佳觀賞時期已過，接下來換福爾摩沙櫻登場，但目前花況約5成左右，本周還是以李花最為亮眼。黃源明說，2021楓葉跟2022的河津櫻都在最美的時候遇雨，建議大家賞花要即時，大概花開8成左右是早好的觀賞時間。