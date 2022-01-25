台灣P2P網路借貸發展露曙光，民眾借款管道更多元！金管會綜合規劃處處長胡則華25日宣布規劃推出「個人信用評分資料便捷轉交機制」，聯徵中心總經理張國銘進一步表示，新制度有三大好處：可讓P2P業者在二分鐘內取得借款人的加密信用評分資料、資安與個資保護都有一定程序、可獲得投資人信賴，目前14家P2P業者中有8家表達意願加入，預計2022年第1季底前開始受理金融科技業者申請，第2季可望開始正式運作。

張國銘表示，現行P2P要取得借款人資料，須等借款人到聯徵申請信用評分報告，借款即時性差、PDF檔也可能被竄改，資料正確性會有疑慮，但新機制下P2P在二分鐘內就可取得正確的加密資料，P2P參加此機制也可提升資安，讓P2P業者自律力更好，更獲得投資人信賴。

張國銘表示，新制對普惠金融發展也有幫助。許多民眾也許條件不那麼好、銀行不願與之有資金往來，但P2P可提供其他信用評核機制像是電信繳款紀錄、聯徵評分等，有助普惠金融發展，更成功媒合借貸供需需求。

另外，張國銘表示，目前銀行對個人負債比（DBR）22倍的計算只計入金融機構借貸沒有納入P2P這塊，但金融機構評估信用貸款額度時也應納入非金融機構的借貸，未來聯徵中心會對參與的P2P業者進行資格審查且會在互惠原則下，取得借款當事人同意後報送資料供該中心建檔，以建立聯徵中心第二資料庫，提供金融機構查詢，透過資料共享，防止信用過度擴張，有助於金融穩定。

張國銘表示，想加入新機制的P2P業者除需符合「網路借貸撮合服務目的」外還有六大條件，目前市面上14家中有八家表達加入意願，但只有三家符合「資本額」門檻，其他家還在努力達標。

六大條件包括：一、為合法登記的法人組織，並設立登記屆滿三年以上。二、實收資本額達新台幣一億元以上，或實收資本額達2000萬元以上並已取得ISO27001標準認證者。三、最近三年無個資外洩事件者。

四、負責人及經理人無「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第三條第一項第一款至第十二款所述情形。五、非中國大陸（含香港及澳門）在臺投資事業。六、願意配合聯徵中心對負責人、持有已發行股份總數或資本總額超過 10％的股東) 及其最終受益人進行是否為中國大陸（含香港及澳門）人士或事業的審查。

胡則華指出，「個人信用評分資料便捷轉交機制」會採分階段實施，現行開放轉交的資料先以聯徵中心研發及加值過之個人信用評分(J10)為限，未來再視執行情形及應用成熟度，適時檢討。