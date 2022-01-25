搶攻健身、運動休閒商機，日曜天地OUTLET自1月28日至2月21日舉辦「OUTLET全民運動月」，號召全球六大熱門運動品牌，備齊上萬雙運動休閒鞋款、萬件運動服飾配件，全面下殺790元起，再加碼祭出運動就送600元購物金吸客！

日曜天地表示，後疫情時代，全球服飾消費結構改變，運動休閒、戶外機能漸取代流行、新潮，躍為服飾市場主流，而日曜天地OUTLET超前部署，看好運動產業的前景，全新引進六大人氣話題品牌NIKE、adidas、PUMA、New balance、SKECHERS、Under Armour，祭出優惠價、備齊貨量，搶攻年前添購運動裝備商機！

日曜天地進一步表示，運動能鬆弛身心，強健體魄，選擇運動服飾應以舒適稱身，不妨礙活動為原則；而在運動鞋方面，也要因應運動而搭配不同的鞋款，如跑鞋方面，建議選擇鞋面較柔軟而又輕盈的，底部則需較厚及有彈性；球鞋方面，室內球鞋鞋底要有抓地力，以免滑倒。

日曜天地OULET挺運動！1月28日上午10點30分至下午1點30分舉辦限時3小時封場會，各式運動鞋款、服飾配件全面下殺990元起！當日更邀來運動健身老師帶領民眾齊做有氧操，一起全民動滋動，輕鬆提升免疫力，凡於當天參加的民眾，即可獲得OUTLET百元購物金！

此外，活動期間憑相關運動憑證，如運動手環紀錄、手機運動APP或是運動中的照片，就可免費兌換六大品牌購物金！