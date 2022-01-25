第一銀行一直致力推動普惠金融，持續發展結合金融服務、生活場域與科技應用的數位金融生態圈，2017年即導入AI技術，推出整合全方位金融服務的智能客服「小e」，至2021年底，使用人次年均量大幅成長6倍，成功節省近30％人力，答覆精準度更高達97％，2021年獲《遠見》雜誌FinTech「數位金融服務最佳銀行大賞」評鑑肯定，為唯一獲獎之公股銀行。

第一銀行表示，COVID-19疫情期間，在勞工紓困貸款及振興五倍券等新種業務需求下，「小e」除了平均單月諮詢數量較以往高出3倍外，使用人次更是增加78％，顯示「小e」能有效分攤人力負擔，快速解決客戶疑問，秒問秒答，不需花時間打電話到銀行，因此大幅提升客戶使用意願，透過AI技術精準判斷，讓複雜問題輕鬆得解，創造人性化對話，提供專業又具親和力的智能服務。

「小e」除可諮詢常見問題外，透過簡易多元的驗證機制，還可查詢個人信用卡帳務明細、最近繳款、刷卡未出帳明細、銀行帳戶餘額查詢、貸款查詢、金融卡功能查詢等27項資訊，一銀卡友想看電影時，直接用「小e」查詢電影優惠資格，有機會輕鬆享受一場免費電影。

第一銀行透過「第e客服」平台提供網路電話、文字對談或網路留言等，多元溝通模式滿足客戶需求，搭配真人與擬人客服的相輔相成，提高服務量能。

另外，在第一銀行官網、Line官方帳號、第e行動App、iLEO App等管道皆可看到智能客服「小e」；福虎年即將到來，分行因年假停止對外營業，若有提款、存款、轉帳需求，可選擇24小時的第一銀行自動化櫃員機（ATM）或網路銀行第e行動App，同時歡迎多加利用智能客服「小e」，24小時不打烊，提供即時的專業線上服務，隨時隨地輕鬆互動。