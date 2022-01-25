阿管處推薦民眾可避開熱門路線，到草嶺、豐山、太和等地旅遊，圖為山角鐵茶屋。（阿管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

2022農曆春節即將到來，適逢大阿里山區櫻花、李花盛開，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為因應山區湧入大量遊客，祭出疏運措施，與嘉義林管處提供2條免費接駁專車，另也協調台灣好行機動加開班次，以利遊客出遊順暢。

阿管處副處長陳榮欽表示，以往過年奮起湖等地人潮、車潮皆多，為紓解奮起湖及阿里山森林遊樂區停車空間不足情形，阿里山國家風景區管理處與林務局嘉義林區管理處提供2路線免費接駁專車服務，分別是自石棹加油站（台18線61k）至奮起湖第三停車場，期間為2月2日初二至2月5日初五上午9點至下午5點，雙向對開；嘉義林管處的接駁則是台18線89K-95K間至阿里山森林遊樂區，期間為1月29日至2月6日，上午8點至下午6點。

阿管處指出，大年初二至初五上午8時至下午5時石棹至奮起湖採單向行車管制，小型車去程由台18線63.5k經頂石棹輔助道路至169縣道，回程走169縣道下山，另，台灣好行阿里山線及太平雲梯接駁公車均有機動加開班次，瑞里線則視遊客預約情形加開。

陳榮欽表示，春節期間各地遊客眾多，除熱門路線外，也推薦遊客可從國道三號經竹山／南雲交流道下後，由台3線經草嶺轉149甲縣道，可通往來吉、太和、豐山等地區，目前包括草嶺及沿線各地都有櫻花可以欣賞，又可以節省人擠人的時間。