莊姓、黃姓、楊姓及劉姓等4人分別從桃園、台中載運營建混合廢棄物、木材廢料，由林姓男子居間聯絡、帶路，趁深夜非法傾倒在嘉義縣民雄鄉某處土地回填，嘉義地檢署依違反《廢棄物清理法》起訴5人，並追查另2名涉案男子。

起訴書指出，林男與綽號「黑點」、「黑猴」的2名男子共謀非法提供土地回填及堆置廢棄物，每車廢棄物收取1萬8000元，由「黑猴」提供嘉義縣民雄鄉松山村松子腳段一塊土地，並夥同「黑點」在現場駕駛怪手將傾倒的廢棄物掩埋。

2020年10月間莊男、黃男各自駕駛1輛營業運貨曳引車連結拖車，分別到桃園市蘆竹區、桃園區某工地裝載營建混合廢棄物，向姓名不詳之人各收取4萬5000元、2萬8000元，再依此人指示，將廢棄物沿國道一南下載往嘉義縣民雄交流道，連繫林男帶路，將2大車的廢棄物傾倒在「黑猴」提供的土地上。

楊男也於10月間從台中市中港停車場與自稱「阿壹」的男子接頭，收取2萬元，由「阿壹」用曳引車將木材廢料吊至楊男所駕駛的拖車上，楊男用line連繫劉男，各自駕駛1輛曳引車將廢棄物載運至嘉義縣民雄交流道，楊男line林男等他來帶路。

警方接獲舉報，趕到現場當場查獲莊男、黃男正在傾倒廢棄物，剛好林男接獲楊男line來的訊息，警方隨即到他們約定的地點，查獲楊男及劉男載運廢棄物。

嘉義地檢署檢察官偵結，依違反《廢棄物清理法》起訴林男、莊男、黃男、楊男及劉男等5人，「黑點」、「黑猴」2名男子繼續追查涉案情節。