大學學測23日結束，全國高級中學家長大聯盟近日頻頻接獲家長反應，由於今年是學測首次採卷卡合一，答案卡上連續出現選擇題畫卡及非選擇題書寫交錯分布的情況，有些考生以2B鉛筆作答非選擇題，希望大考中心不要對他們扣分。

全高聯表示，今年新型態學測卷卡合一的考試方式，每一科也出現非選擇題需要學生書寫答案，大考中心迄今公告的答案僅有選擇題，非選擇題的答案及給分標準仍未公告，孩子們無從得知自己可能得分的情形，然學測的試題與答案應該是測驗前就已經確認的，為何遲至今日仍未公告非選擇題答案及給分標準，讓很多考生與家長不解。

全高聯進一步指出，今年學測採卷卡合一，答案卡上連續出現選擇題畫卡及非選擇題書寫交錯分布的情況，孩子可能因為在考試時過度緊張或寫得太順，作答時忘記將非選擇題改以黑色原子筆書寫，而是以2B鉛筆作答非選擇題，他們非常焦慮是否會被扣分或不計分。

關於非選擇題的作答方式，學測答案紙上相關註明為「請用黑色墨水的筆作答」，但考試說明中並無明確指示「非選擇題不得以2B鉛筆作答」。全高聯懇請大考中心能重視每個考生的權益，針對以 2B鉛筆作答非選擇題者，若在掃描後能明顯辨識書寫內容，是否應以不另扣分計算。

大考中心將在2月11日舉行「國寫、英文考科非選擇題評分原則說明會」，並擇日召開考試委員會議，討論學生違反試場秩序及作答未依規定的處理方式，3月1日公布學測成績。