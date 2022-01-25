台灣本島房市旺，離島也跟著熱。五大離島金門、連江、澎湖、綠島、小琉球受惠本島觀光題材，交易大增，其中過去每年僅不到30件不動產交易的綠島，近二年增加至150件以上，交易件數比五年前暴增四倍，近年有千件左右交易量的金門，也較2016年時增加近八成。

根據住商機構調查台灣主要離島的不動產交易件數（包含土地及建物），近年澎湖及金門每年均有千件左右的交易件數，小琉球每年則約有百餘件不動產交易，2016～2018年間每年僅約20餘件交易的綠島，近年大幅增加，2020年達173件，去年也有156件。

根據內政部地價指數顯示，小琉球近三年來地價約上漲8％，為各主要離島中地價上揚幅度最高；綠島、連江及綠島三年地價漲幅則約在2～3％，澎湖漲幅最為平緩，三年漲幅約在0.5％。

大家房屋企研室副理郎美囡指出，近年來由於國內旅遊觀光與博奕等話題，讓離島的觀光不動產趨於熱絡，交易量穩定成長，連江縣、綠島與小琉球，交易量也悄悄增溫，其中綠島交易量成長最多，不過明顯是在2020之後交易趨熱；金門與澎湖有當地購屋、換買盤支撐，加上如金門的兩岸和澎湖的博弈等議題支撐，維持穩定交易量，

近年來離島交易規模多半不大，綠島及小琉球最高總價的建物交易不過約3000萬元，連江縣則約4000多萬元，金門金城鎮、澎湖馬公市則各有0.94億元、1.75億元的交易。住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，離島的不動產交易，以土地交易為最多，少數則有店面或是住宅，不過價格落差也大，位於主要商圈的透天店面，具景觀條件的民宿，相對價格較高。