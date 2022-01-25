受疫情影響，並隨著台灣消費者日漸提升的理財熱潮，一向被視為支付工具的信用卡在附加了理財的功能後成為了新寵。「萬事達卡消費理財大調查」指出，81.6％民眾表示對於理財類信用卡之多元回饋深感興趣；而有近40％的民眾青睞理財類信用卡之基金投資的回饋、保險與購屋的回饋也分別占了37.5％與19.6％。

洞察「信用卡」作為當前消費者主力使用的支付工具，萬事達卡攜手多間銀行，讓信用卡也能成為消費者的「投資利器」。消費者使用信用卡進行投資，不只在一般通路享有額外優惠，最高甚至享有首筆購屋訂金2.5％ 回饋。萬事達卡強調，希望藉由提供更完整的金融服務，更全方位的滿足消費者需求。

萬事達卡調查顯示，分別有59.3％與51.3％民眾，以儲備退休金與增加被動收入為主要的投資目的；進一步從年齡做分析，會發現不同世代追求的目的也有很大的差異，其中，41～50歲中，有30.9％的受訪者表示，理財主要目的是籌措「子女的教育經費」；20～30歲的受訪者中，除了有69.5％的受訪者藉此增加業外收入，也有25.8％的受訪者藉此累積買房資金。

面對已成為「全民運動」的理財趨勢，萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，由於購買金融商品的需求大幅提升，早已布局相對應的服務，攜手多家銀行夥伴推出「理財類信用卡」滿足市場期待；理財類信用卡強調的是「整合式金融服務」，以信用卡作為金融服務的平台，結合消費者日常生活消費與理財金融業務，讓投資理財也能賺取相對應的折扣回饋，並能整併銀行理財帳戶，大幅提升資產管理的有效性與便利性。

萬事達卡與多家銀行合作，在支付功能外，附加信用卡理財價值。

「永豐銀行幣倍卡」提供線上換匯最高減6分優惠、代繳指定保費1.2％現金回饋無上限；申辦「遠東樂家+卡」不只享有新戶申購特定定期定額產品享終身0％手續費，有購屋需求的持卡人也可享有免鑑價費、開辦費5折的優惠；同樣鎖定有買房需求的「兆豐海悅國際聯名卡」，更提供持卡人享有首筆購屋訂金2.5％回饋或24期0利率的方案。

申辦「華南銀行Rich+富家卡」成為基金、保險等理財商品客戶，得享有資格升級、最高回饋國內一般消費4％、國外一般消費5％等加碼優惠。

此外，台新銀行慶祝台新人壽加入台新金控，而推出全新太陽卡紀念卡面，提供持卡人刷卡繳保費回饋最高1.2％的無上限優惠，滿3萬元提供6期、滿5萬元提供12期零利率的超優分期方案。

萬事達卡強調，未來也將持續推動多元的消費回饋方案，更全面的滿足消費者消費需求，推動金融生態的完整性。