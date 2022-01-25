一代性感女神邱淑貞和富商沈嘉偉婚後育有三個寶貝女兒，其中20歲大女兒沈月，遺傳媽媽的好基因，擁有超高顏值和完美身材，被譽為「最美星二代」，而其他兩個女兒雖然低調，但之前也有媒體拍到二女兒沈日，外貌不輸給姊姊，近日沈月在IG限時動態曬出沈日近照，讓網友驚艷不已。

沈月雖然有個人社群網站，但卻很少更新，目前只剩去年11月發的一個動態，不過前幾年她曾曝光幾張辣照，有別於姊姊的甜美風格，她展現出自信健康美，打扮偏向歐美，因此有她穿平口小洋裝搭高跟鞋，也有短版上衣配短裙的造型，大方露出小麥色肌膚和美胸，雖然年紀還小，卻已有小女人的風貌。

沈月曝光妹妹沈日的近照。(圖／擷取自微博)

而沈月近日在IG限時動態曬出久未露面的沈日近照，只見她開心抱著狗，對著鏡頭甜笑，雖然穿著簡單、脂粉未施，但仍可看出她精緻立體五官，和姊姊沈月有幾分神似，只是更多些少女感，容貌完全不輸給媽媽和姊姊。

沈日14歲時就打扮成熟。(圖／擷取自IG)

邱淑貞一家與張學友合照。(圖／擷取自微博)

快滿18歲的沈日，其實進入青春期後，就變得愛漂亮，常會看時尚雜誌學化妝和打扮，知情人士更透露，她從小就有表演慾，希望可以當模特兒，但被邱淑貞要求先以學業為主。