鳳梨釋迦銷中國大陸受阻，駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso）25日拜會台東縣農會時表示，印尼人對鳳梨釋迦很陌生，但是口味可以接受，賣到印尼應該有市場，前台東縣副縣長張志明則表示，預計2月起連續3個月將有1個貨櫃外銷印尼試水溫，希望能敲開貿易大門。

章溥帝一行由前台東縣副縣長張志明、清華大學電機資訊學院院長黃能富、清華大學智慧農業辦公室執行長郭俊男等人陪同拜會台東縣農會理事長楊招信、總幹事戴振東，章溥帝對於台灣農業的技術與管理，及農產品的包裝、銷售很有興趣，希望能與台灣有更多交流與學習。

章溥帝品嘗了鳳梨釋迦後表示，在口味上印尼人應該可以接受，賣到印尼沒有問題，但是印尼人對鳳梨釋迦很陌生，因此要先了解當地的市場，但是他也質疑泰國、馬來西亞的水果可以進來台灣，印尼像榴槤等水果卻進不來，這是公平交易的問題，兩國之間的貿易障礙必須要解決。

郭俊男表示，印尼有2.7億人口，台灣與印尼目前有多項農業上準備合作的的項目，雙方在去年1月就簽署智慧農業科技合作備忘錄，對於印尼的市場也做過調查，並找到較大的通路，鳳梨釋迦外銷印尼機會很大，希望跳脫過去官方的交流方式，以商業化機制永續經營彼此的關係。

張志明則指出，今年2到4月將各有1個40呎貨櫃的鳳梨釋迦出口到印尼試水溫，希望能藉此敲開雙方的貿易大門，一方面協助台東果農面臨的困境，同時也符合分散市場的策略。