人與人相處時，彼此要懂得適時包容與忍讓，才能讓關係更長久，但有些人為了追求和諧，一味的選擇容忍，最終也容易失去自我，甚至變得沒有底線，寧願委屈自己也要成全別人。《靈匣網》近日分享5個容易出現討好型人格的星座。

1.射手座

射手座個性善良，而且非常開朗且風趣，他們總是希望身邊的人能快樂，因此他們在與人相處時，會經常注意別人的情緒，替人考慮周全，但也因此常忽略自己，他們有時為了讓對方開心，甚至做一些自己不喜歡的事情，不僅如此，他們也希望自己的付出能獲得他人的認可，如果沒被理解，射手座就會感到難過。

2.雙魚座

雙魚座耳根子非常軟，因此很沒有主見，他們經常為了別人好，而去做一些委屈自己的事情，生活就算一團亂，他們還是會選擇幫助別人，若是有人向他們尋求幫忙，雙魚座絕對不會拒絕，但也因為耳根子軟的個性，使他們遇到小人時就容易吃虧，被有心人士哄著做有損自己利益的事情，就算知道被耍了，雙魚座下次仍會上當。

3.天秤座

天秤座非常渴望世界和平，他們不喜歡與人爭執，就算涉及到自己的利益，天秤座仍會選擇速戰速決，吃一點虧也無所謂，由於個性過於善良，也使他們變得有些軟弱，害怕發生矛盾，所以他們總是犧牲自己的利益來成全別人，再加上他們待人溫柔，也容易受人欺負，所以建議天秤座要嘗試改變自己的想法。

4.獅子座

獅子座給人一種強勢的感覺，總是喜歡在主導地位，但他們其實是刀子嘴豆腐心的類型，獅子座因為在乎對方才會表現出嚴厲，而且獅子座吃軟不吃硬，若是有事相求，用好言好語方式拜託一定會成功，有時獅子座會為了別人的事情而委屈自己，與他們做朋友是非常幸福的事，因為獅子座是會為朋友兩肋插刀的人。

5.巨蟹座

巨蟹座因太在乎他人的想法，所以常選擇委屈自己，而且他們個性很敏感，與他人相處時，經常會觀察其他人，無論是服裝還是言語，生怕自己讓對方不高興，此外，他們也很擔心自己不合群，怕自己與別人不一樣而不被接受，最主要的原因是巨蟹座缺乏安全感，經常需從同伴身上獲取，因此當有矛盾發生時，他們會為了讓別人開心而委屈自己，就是怕被別人討厭。