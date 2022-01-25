烏克蘭可能爆發戰爭危機正牽動全球的緊張神經，雖然遠在東亞的台灣感受不到烏克蘭危機的氣氛，但是美國前國家安全顧問歐布萊恩卻警告稱，東歐地區戰雲密布，中共正在密切觀察情勢的發展，北京有可能會在美國無暇東顧之際趁機奪取台灣。

《法國國際廣播》報導稱，目前俄羅斯已向烏克蘭邊境集結10萬大軍，美國也正在向地中海與波羅的海部署大量機艦與部隊，俄羅斯入侵烏克蘭而引爆美俄戰爭的危機正在逐漸升高。美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）接受媒體採訪時警告稱，美國的競爭對手和敵對國家正密切地關注美國總統拜登和俄羅斯總統普京在烏克蘭危機中採取的行動，俄國的入侵將對美國本土造成更大的威脅。如果其他國家也入侵他們的鄰國，將造成比烏克蘭危機更嚴重的後果。

美國前國家安全顧問歐布萊恩警告，東歐地區戰雲密布，中共正在密切觀察情勢的發展，有可能會在美國無暇東顧之際趁機奪取台灣。（圖／美聯社）

歐布萊恩甚至明確指出，中國正在密切注意烏克蘭情勢的發展，北京將從俄國的行動來而評估是否要在冬季奧運後入侵台灣。他認為，台灣對美國而言有重大的國家安全及外交利益，如果中國入侵台灣，這意味著中共解放軍也能在短時間內迅速抵達美國在太平洋西方陣線布署的盟國。台灣戰略地位顯著，阻擋了中國對美國及日本的入侵。

歐布萊恩曾比喻說：「台灣就像於太平洋的軟木塞（cork）」，「如果台灣淪陷，中共解放軍將會移往太平洋，對加州或位在阿拉斯加的阿留申群島造成威脅。」英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）則在澳洲《雪梨晨驅報》、《世紀報》訪問中警告：「中國可能把俄羅斯入侵烏克蘭，當做發動北京在印度─太平洋地區侵略行動的機會，我不認為我們能完全排除這種可能性」。

報導指出，歐布萊恩和特拉斯才發出警告，中共空軍就在1月23日派遣39架軍機繞台，是今年以來數量最多的一次。此後連續2天又有十餘架戰機進入台灣西南防空識別區，其中包括首度參與對台行動的殲—16D電戰機。

不過，對於歐布萊恩的判斷，國際觀察人士也有不同看法，他們認為，只有在確定美國不會干預的情況下，中國才會以武力犯台，因為採取軍事行動成本很高，對中國來說是很大的冒險。而且一旦發動戰爭，情勢會變得極為複雜，未來的發展很難預測，因此北京對此必然加倍謹慎。