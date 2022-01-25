111年學測剛落幕，不少考生也紛紛對答案確認成績，就有人發現考題內有「魔鬼陷阱」，就算作答正確也是整題0分，上網抱怨後也釣出一堆苦主，哀號真的沒注意到。

一名考完學測的女學生在Dcard發文表示，自己作答地理題時寫得超順，但現在才發現題目註明「請用2B鉛筆作答」，考試時沒注意到要用鉛筆，讓她直呼「好虧」。

有考生發現作答地理題時「用錯筆」，讓她直呼好虧。（圖／翻攝Dcard）

不少同學也沒注意到作答規定，跟著抱怨，「哭爆，我也是啦，你不孤單，我甚至看你的文才知道」、「我也是哭爆，還用立可帶塗了一次，分數就這樣給他了」、「我也用黑筆，寫完下一秒才發現要用2B，只好很用力的試圖用鉛筆蓋掉黑筆痕跡」、「第一天自然沒注意到，今天社會也沒注意到，到底是什麼低能規定，手寫不就是該統一黑筆嗎，分什麼時候用鉛筆」。

也有人認為沒看清規則是個人問題，「我是覺得都粗體黑字加底線了…出社會後陷阱更多呀，當作一個教訓吧」、「超好笑，一堆沒看考試規則的」、「老師沒有考前叮嚀注意用什麼筆嗎？這樣考試還忘記或沒注意到感覺也只能認了」、「模考應該也會有，自己沒注意要怪誰」

大考中心去年早已公告，111年學測新增雜揉選擇與非選題的「混合題型」，考生如遇作圖題，或要畫卡填入選擇題答案時，要用2B鉛筆；撰寫簡答題答案則要用黑色墨水筆，千萬別用錯。