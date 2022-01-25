台中榮總院長陳適安致贈榮民伯伯年菜和小紅包。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總惠康基金會、台中榮服處攜手福華飯店合作在農曆年前分送高齡獨居榮民五星主廚年菜，台中榮總院長陳適安25日特別到大雅區親送年菜給105歲的郭伯伯，有心臟宿疾的郭伯伯除對大夥表達感謝，誇讚陳適安是心臟權威，多年來在中榮就醫的他感到安心又溫馨。

今年台中榮總惠康基金會再度和台中福華飯店合作，要在農曆年前送100份五星主廚年菜給大台中地區高齡獨居榮民，首站到大雅區忠義里探視105歲的郭伯伯，郭伯伯隨國民政府撤退來台，兩個兒子84、74歲都在大陸，沒有子女在旁侍奉，高齡105歲的他一直都在台中榮總就醫，9年前更因心臟病裝置心臟節律器，看到心臟權威陳適安他開心不已。

陳適安叮嚀郭伯伯要半年回診一次，他更表示，台中榮總感念榮民為國付出本於關懷弱勢宗旨，今年除仍以實際行動結合社會資源歲末送暖，募得百份年菜，給偏遠地區弱勢榮民家庭以及高齡獨居榮民，讓他們也能吃到美味的年菜，感受到社會的溫暖與關懷。