台灣IC設計大廠聯發科在5G時代積極搶攻市場，並在去年底發表採用台積電4奈米製程的5G旗艦機晶片天璣9000，除了布局大陸旗艦機手機AP市場，並在先前發表會透露將在2022年推出天璣 8000，相較之下，高通去年新發表採用三星4奈米製程的Snapdragon 8 Gen 1，在數據上被天璣9000超車，甚至在中高階產品也沒有新進度，市場最新消息指出，高通將下放上一代的Snapdragon 888，補貼廠商讓其採用。

天璣9000採用基於台積電5奈米製程延伸的4奈米製程，採用新一代Armv9架構CPU，包括1個Arm Cortex-X2核心、3個Arm Cortex-A710核心，頻率2.85GHz，4個Arm Cortex-A510能效核心，支援LPDDR5X記憶體，頻寬可達7500Mbps。

至於天璣 8000，預計採用台積電5奈米製程，採用4 個2.75Ghz 的Arm Cortex-A78 大核心，4 個 2Ghz 的 Arm Cortex-A55 小核心，GPU 採用 Mali-G510 MC6。高通的中高階產品則是自Snapdragon 7 系列之後就沒有下文。

據《科技新報》報導，市場消息指出，高通打算下放2020年底發表5G旗艦機晶片S888，還打算補貼廠商讓S888搭載在中高階產品，對抗來勢洶洶的聯發科攻勢，目前已經有大陸手機品牌表示有興趣。

聯發科積極布局，目前以市占率來看，已經達到手機AP市占龍頭，如今持續挑戰5G市占領導者高通。高通則是反攻中高階市場，打算以S888搶攻聯發科天璣 1200的市場，以及採用補貼政策讓這些產品也能採用旗艦級的S888，讓產品有更高性價比，來面對聯發科搶市挑戰。

知名推特爆料大神Ice Universe周一發文指出，Geekbench 5網站跑分下，除了蘋果，天璣9000大敗Snapdragon 8 Gen 1、三星電子Exynos 2200。天璣9000單核跑分1,278、多核4,410，為安卓陣營首家達到4,000分以上的處理器，採用台積電5奈米製程的蘋果A15晶片則是繳出單核1,750、多核4,885的超狂表現，也就是說，無論是iOS或是安卓陣營，都以台積電先進製程的產品拿下跑分冠軍。

大陸知名科技自媒體「極客灣」先前釋出的影片顯示，聯發科提供的工程機搭載天璣9000，散熱與銅條都還沒加上去，CPU部分，單核天機9000勝過Snapdragon 8 Gen 1，天機9000無論是多核9.8W、單核3.5W功耗，都低於Snapdragon 8 Gen 1；GPU方面，天機9000在 GFXBench 繳出 100 分的表現；功耗方面，天璣 9000平均8.2W，再度勝過Snapdragon 8 Gen 1的 11.2W。

極客灣也曾針對Snapdragon 8 Gen 1在CPU 及 GPU評測上，功耗竟比前代的蘋果A15晶片，CPU功耗11.1W，CPU 多核效能高出29%，卻僅有8.6W功耗。雖然GPU圖像效能表現上，Snapdragon 8 Gen 1與A15表現相當接近，但功耗卻高達11.2W， A15晶片表現僅6.5W。