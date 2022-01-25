牛年接近尾聲，虎年即將到來，悠遊付聯手23家通路夥伴推出「虎力全開搶紅包券」活動，最高可搶到88元紅包，讓你虎年「發發」；同場加映與慈濟基金會合作推出的「虎福臨門紅包」，邀請民眾一起響應慈濟基金會「愛在台灣，齊心防疫」，共同攜手把愛傳出去。

過年拿紅包可以讓自己來年有個好兆頭，悠遊付與23家通路業者合作，聯名推出「虎力全開搶紅包券」活動，自1月25日起至2月15日止，在燦坤、美廉社、85度C、頂呱呱、大戶屋、bb.q CHICKEN、老四川、掌門精釀啤酒、環球百貨、美麗華百樂園、桃園統領百貨、秀泰生活、林百貨、Focus時尚流行館、日藥本舖、南門市場、大慶夜市、旱溪夜市、中壢夜市、艋舺夜市、中原夜市、松山慈祐宮、北港朝天宮等合作通路實體門市掃描現場QR code，紅包券即可輕鬆入手，紅包券面額分為18元及88元，讓會員虎年「發發」，獲得的紅包券可以馬上在通路使用，活動期間註冊悠遊付會員還可再抽888元紅包。

悠遊付除了與通路攜手讓會員虎年沾沾喜氣外，也提醒大家，春節期間全家團員也要注意防疫，1月25日至2月15日特別加碼推出限量30萬份的「慈濟×悠遊卡 虎福臨門」紅包。悠遊付會員可以透過悠遊付APP、慈濟官網點擊活動連結或是在全台慈濟81個會所張貼之海報上掃描QR code，就能領取「虎福臨門1元紅包」，紅包內還有數位「靜思語」，讓每位領取的會員都可以「靜思好語在身邊，平安悠遊一整年」。