日本32歲女記者伊藤詩織狀告55歲前TBS電視台記者山口敬之性侵的損害賠償訴訟，東京高等法院今天維持一審判決，諭令山口須賠償撫慰金等約332萬日圓（約新台幣80萬元）。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站、日本「東京新聞」、讀賣新聞報導，另外，有關山口認為伊藤透過著書等方式損害他名譽的損害賠償訴訟，高院判決伊藤須賠償山口55萬日圓。

這起官司源自伊藤2015年4月為求職與山口一起吃飯，之後在飯店遭受性侵並向警方報案。雖然警方以準強姦嫌疑事件進行調查，但東京地檢署認定山口罪證不足做出不起訴處分。

伊藤2017年5月選擇用真名及真面目出面舉行記者會，宣布已向檢察審查會提出不服申訴；但檢察審查會同年9月認定「不起訴適當」。

在刑事訴訟部分遇阻後，伊藤認為自己因為非自願性行為遭受重大的生理與心理上痛苦，轉而對山口提出1100萬日圓的損害賠償民事訴訟。

山口辯稱性行為是在伊藤同意下進行，並無不法行為，而伊藤透過舉行記者會及發表書籍等方式自訴受到性侵害，造成他的名譽受損等情況，對伊藤提出1億3000萬日圓損害賠償訴訟並要求登報道歉。

東京地方法院2019年12月18日做出一審判決，法官鈴木昭洋認同伊藤主張，不但認定「非合意性行為」，還駁回山口所提損害賠償訴訟。

面對一審認定山口對酩酊大醉狀態的伊藤涉及非合意性行為，山口不服判決提起上訴。

東京高院今天維持地院「非合意性行為」的判決，認定山口行為不法，且諭令山口賠償金額從330萬日圓略增為332萬日圓。高院法官中山孝雄說，「涉及未獲同意的性行為」，認定確有性侵行為。

不過，中山對伊藤在書中提及「被山口下藥」等真實性未表認同，因此撤銷一審原判，諭令伊藤賠償山口55萬日圓。

這項民事訴訟在2019年的一審判決結果出爐後轟動日本海內外，因為在日本，性侵受害者出面報警是相當罕見的事。根據日本政府2017年調查，僅4%女性會站出來為自己討公道。

對抗性騷擾和性虐待的#MeToo運動一直以來難在社會風氣保守的日本扎根，伊藤詩織力抗輿論出面為自己討公道的勇敢行為，儼然已讓自己成為日本#MeToo運動代表人物。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110125