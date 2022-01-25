高三學測考完了！ BNT預約踴躍 僅剩台安、馬偕還可預約 18:382022/01/25 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛生局專委歐佳齡表示，由於預約情形相當踴躍，目前僅剩1月26日馬偕醫院的72個名額、台安醫院在1月26日、27日，2天總計加開的460個名額。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 學測結束，不少高三生開始施打BNT疫苗，北市衛生局已協調11家醫院加開學生疫苗特別門診；衛生局專委歐佳齡表示，由於預約情形相當踴躍，目前僅剩1月26日馬偕醫院的72個名額、台安醫院在1月26日、27日，2天總計加開的460個名額，其餘醫院加開的名額都已被約滿。 衛生局提醒，符合資格的民眾，可到這2家醫院的疫苗特別門診網站預約，另請家長陪同前往接種及簽署同意書，並攜帶個人疫苗接種紀錄卡(黃卡)、健保卡。 春節後首梯！21期公費疫苗追加劑 明起分流預約 柯P轟中央少給1千瓶莫德納 陳時中這樣回 #預約 #名額 #學測 #BNT #踴躍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 數學A超難 全教會籲別揠苗助長 04:102022/01/25 生活新聞 新北第3劑施打率達18.3％ 接種站春節僅休這2天 11:122022/01/25 生活 北市初四至初六加開BNT疫苗施打 開放半小時破萬人預約 10:092022/01/25 生活 梨山幸福巴士2.0試營運 刷卡免費暢行四大部落 09:562022/01/25 寶島 學測數學A超難 全教會：若只想以艱澀數學來篩選 反將揠苗助長 12:142022/01/24 生活 學測首次卷卡合一「考生用錯筆」家長要求大考中心從寬處理 18:272022/01/25 生活 復星醫藥可生產新冠口服藥 BNT仍未獲批 04:102022/01/25 產業財經 北市加開2萬劑BNT疫苗預約一空 初四至初六可接種 16:432022/01/25 生活 21期公費疫苗預約平台 開放查詢資格 14:412022/01/25 生活 北市初四至初六加開BNT接種 1／25日上午9時開放預約 15:472022/01/24 生活 高雄1學測考生確診Ct值21.2 接觸者採檢結果出爐 17:092022/01/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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