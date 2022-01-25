學測結束，不少高三生開始施打BNT疫苗，北市衛生局已協調11家醫院加開學生疫苗特別門診；衛生局專委歐佳齡表示，由於預約情形相當踴躍，目前僅剩1月26日馬偕醫院的72個名額、台安醫院在1月26日、27日，2天總計加開的460個名額，其餘醫院加開的名額都已被約滿。

衛生局提醒，符合資格的民眾，可到這2家醫院的疫苗特別門診網站預約，另請家長陪同前往接種及簽署同意書，並攜帶個人疫苗接種紀錄卡(黃卡)、健保卡。