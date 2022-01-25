星座運勢網站「星座巫師」分析，水瓶座、射手座、巨蟹座、白羊座在家和在外的態度反差很大，他們在外就是個好相處、有禮貌的人，回家就變成任性小公主、小王子，對家人擺出蠻橫的態度，判若兩人。

▍1.水瓶座

水瓶座在外人面前看起來很隨和，和大家都處得來，不太會得罪他人，特別謙遜、有禮貌，不過當他回家時，就沒那麼好相處了，雖然他們很重視家人，不過卻習慣性對家人耍任性，如果心情不好，還會遷怒到家人身上，不太考慮家人的感受。

▍2.射手座

射手座性格活潑熱情，身邊總是圍繞著一大群朋友，他們親切又熱心，周遭朋友對他們的評價都很高，不過當他們回到家，就會完全不控制自己的脾氣，不合己意就直接發飆，把生氣表現得很明顯，這種樣子是外人完全看不到的。

▍3.巨蟹座

巨蟹座其實本性很膽小，只有在信任的家人面前才敢說出真心話，在外人面前往往習慣附和旁人的意見，順從大家的決定，表現出唯唯諾諾的樣子，很怕惹人不高興，一旦回到家，面對親近的人，就擺出唯我獨尊的姿態，拿出小公主、小王子脾氣，反差非常大。

▍4.白羊座

白羊座在外面對陌生人的時候，為了避免給人不好的印象，總是顯得很卑微，不斷觀察旁人的反應，不敢說出自己真實想法，等到回家面對家人，就變得蠻橫不講道理，他們就是吃定了家人給予的無限包容，所以在家裡簡直就像個小霸王，想做什麼就做什麼，和在外的態度相差很大。