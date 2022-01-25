不少人對於戀愛都有憧憬，但經營感情並不是件容易的事，有時候可能會遇到不對的人，讓自己遍體鱗傷，有時則因為各種無奈的因素，而不得不和愛人分開。命理網站「星座上上簽」分享，獅子座、天秤座和天蠍座的人，一旦戀愛就容易「鬼遮眼」，看不清對方的真面目，導致自己遭孽緣纏身。

1、獅子座

獅子座在愛情中非常固執，他們不會關心自己遇到的究竟是好桃花還是爛桃花，只要愛上一個人，就會控制不住自己熱烈的心，且無視對方身上的問題，甚至是2個人要一起面對的困難，只看得見對方的優點；對於獅子座來說，除非他們自己感到痛苦、想要分手，否則不管旁人怎麼苦口婆心地勸告都沒有用。

2、天秤座

天秤座面對感情時特別優柔寡斷，這種個性不但傷人還害己，很容易讓他們被孽緣纏身，除此之外，天秤座也特別容易陷入愛情，尤其是天秤女，會被顏值高、懂得甜言蜜語，身上還有點文藝氣質的男性吸引，至於對方的品行怎麼樣，完全不是他們關心的重點，自然容易遇到渣男。

3、天蠍座

天蠍座非常希望自己能夠遇到好戀人，但事實上大多數的天蠍座都擁有不堪回首的經歷，而這些孽緣都是源自於他們識人不清，尤其是天蠍女，經常會遇到不對的人，或是用錯誤的方式對待感情和另一半，導致她們雖然很渴望得到愛，卻不太懂得怎麼去愛。