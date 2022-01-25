農曆新年該怎麼包紅包是一門學問，一名女大生表示，自己沒有姊姊優秀，她知道姊姊要包給爸媽多少紅包後壓力爆棚，並擔心會被拿來比較，好奇詢問大家真的都包這麼多的嗎？貼文引起熱議，有內行人提供一個無敵妙招，從此不怕被比較。

這名女大生在網路論壇《Dcard》表示，自己還在讀書，自嘆沒有姊姊優秀，姊姊月收六萬左右，準備給爸媽紅包一人兩萬，之前媽媽曾經在親戚面前炫耀姊姊剛找到工作時，就給爸媽三萬，還誇姊姊很孝順，讓她壓力好大，擔心她之後若沒賺這麼多，也無法比照辦理，這樣不就會被拿來比較。

原PO好奇詢問大家真的都包這麼多的嗎？想知道大家都包多少給爸媽？貼文一出引起熱議，不少人都認為心意到就好，紛紛回應「不用包那麼多喔，量力而為，紅包的用意是祝福，金額不是重點」、「以自己能力範圍就好」、「心意到就好，爸媽不會在意」。

有過來人建議，等出社會後可以跟姊姊兩個人一起包，通通放在同一個紅包袋裡，從此以後就不會有比較問題了，被稱讚是無敵妙招；還有網友笑回「兄弟姊妹裡當比較廢的那一個比較輕鬆，不用跟你姊比」。