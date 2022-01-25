台股在2021年12月最後幾個交易日站上1萬8千點，帶動壽險新三高。據金管會25日公布，去年12月底壽險業手中台股市值飆上2兆1662億元，創史上新高水位，同時因股票價值大幅上揚，帶動壽險業12月底淨值升高到2兆7222億元，亦是歷史新高紀錄，因為實現大量股債資本利得，壽險業2021年全年稅前獲利3885億元，創台灣壽險成立近60年的史上新高獲利。

壽險業去年12月並沒有明顯加碼股市，反而可能因為年底要結算資本適足率，有些出脫持股部位、順便實現資本利得；同時在海外股票部分，去年下半年有較明顯的減碼，到去年12月底持有國外股票市值約新台幣6529億元，比去年4月極盛時期7119億元，少了590億元，應是趁美股上攻時，實現獲利、減少風險部位。

元月台股及美股都有較明顯回檔，壽險業者表示，今年元月應該還是可以營造「開門紅」，即首月獲利，主要是去年底帳上有大量的股票未實現獲利，各公司應會趁元月上半月先落袋為安，並趁這波回檔，進場撿便宜。

只不過元月股票回檔、債券殖利率反彈，壽險淨值有可能大量「蒸發」，壽險業者期盼這只是短期現象，農曆年後希望疫情及全球政經情勢回穩，股票恢復漲勢，則2022年獲利依舊可期，若元月的情勢持續一整季，則第二季獲利就會顯得相對辛苦。

壽險可運用資金在去年底已逼近30兆元，其中66.34％，是國外投資、國際板債券及外幣保單部位，壽險業不止大賣美元保單，也趁利率反彈大幅加碼國外投資，以提升固定利率收益，到2021年12月底壽險業國外投資（含國際板及外幣保單）餘額已達新台幣19兆8763億元，極可能在今年元月突破20兆元大關，即會再創歷史新高水位。

國內部分，台股部位已占壽險可運用資金的7.23％，距離去年高點的7.46％，加碼空間約700億元，基於風險考量，壽險今年加碼台股應會相對謹慎。