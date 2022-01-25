新北市政府首創將中和區藤寮坑溝混凝土三面光河道營造為都市型近自然河川，市長侯友宜25日下午前往視察。（葉書宏攝）

新北市政府首創將中和區藤寮坑溝混凝土三面光河道營造為都市型近自然河川，市長侯友宜25日下午前往視察。（葉書宏攝）

新北市政府首創將中和區藤寮坑溝混凝土三面光河道營造為都市型近自然河川，市長侯友宜25日下午前往視察。（葉書宏攝）

新北市政府首創將中和區藤寮坑溝混凝土三面光河道營造為都市型近自然河川，市長侯友宜25日下午前往視察。（葉書宏攝）

新北市政府申請經濟部水利署「全國水環境改善計畫」經費補助6650萬元，全國首創將中和區藤寮坑溝混凝土三面光河道營造為都市型近自然河川，市長侯友宜25日前往視察，他強調，歷經17個月努力，就是要讓自然生態再度回到藤寮坑溝，白鷺鷥、螢火蟲等都回來了。

侯友宜表示，藤寮坑溝長年以來惡臭，再加上周圍工廠林立，整治非常的困難，經過17個月的努力，用砌石曝氣的方式來創造原有的生態，打造河川自然生態治癒河道。

侯特別提到，從嘉慶橋到中正三橋700公尺，打造自行車跟人行的步道，寬度從2.5公尺增至5.4公尺，民眾可輕鬆享受自然生態，生態物種從227隻增加到541隻，鳳蝶、翠鳥、白鷺鷥以及螢火蟲都回來了，盼在都市裡也擁有一個鄉下的休閒好去處，讓生態永續。

水利局表示，該工程將生態保育的概念融入工程，評估工程擾動對生態環境的影響程度，減緩施工造成現地原有的生態衝擊，並透過砌石增加水流曝氣、保留淨化水質的植物，加強稽查汙水偷排，周邊汙水接管率達79.7％，讓嘉慶橋至中正三橋間700公尺的水質逐漸改善。

立委江永昌表示，經由中央補助經費，讓藤寮坑溝成為生態河川示範區，從工程結果也證明在都會區也能營造出自然河流環境、發展地方生態，現在河道內看到的所有動、植物都是野生自然繁衍，並非人為特意營造的環境，這也是大自然生態復育有成的殊榮。