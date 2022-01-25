林秉樞施暴高嘉瑜「8大罪狀」遭起訴 檢方：請求從重量刑

林秉樞去年11月間因涉嫌施暴監禁「港湖女神」高嘉瑜，並威脅散布不雅照，新北地檢署今偵結，依害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪嫌，起訴書列舉林秉樞3大項惡行，分別是偷拍、拘禁施虐、留言致電恐嚇，但林偵訊時僅認有在飯店拘禁施虐高，其餘全數否認，還稱「我比高還壯」、「剛逢母喪」、「患有精神疾病」避重就輕。

檢警調查發現，林秉樞去年9月間和高嘉瑜網路視訊時，在未經高同意之下，便用手機截圖9張對方裸照，同年11月10日透過LINE指示賴姓助理，到高嘉瑜、總統蔡英文、副總統賴清德，以及立委吳思瑤、柯建銘等人臉書留言稱「高嘉瑜立委，你和有夫之婦上床，介入妳之前同學家庭的事實，我們有妳親口承認的錄音」、「妳自己親手曾經寫下悔過書事宜，我們將轉交檢調」等語恐嚇高嘉瑜。

林更指示賴女，在高嘉瑜上節目時，留言恐嚇「妳自己想清楚，想不想爆料」、「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」，再度恐嚇高。隔天，高嘉瑜前往板橋區馥都飯店後，林便以高嘉瑜買藥不用心的理由，反覆摔高的皮包，看到高與前男友小馬的聯絡記錄後，又大爆氣，命令高脫光衣物，將她囚禁在房內。

高隔日已奄奄一息，但林卻對高錄影，強迫她承認收受小馬勞力士手表、讓他當助理坐領乾薪，並逼迫她寫下自白書，證明小馬被其雇用坐領乾薪一事，還命令高持自白書拍照，林甚至還盜用高的手機，公開將高與小馬的對話上傳到高的公開臉書，並亂傳訊息給其親友稱「我不只沒工作，我很可能坐牢」等語，直至12日高要到立院簽到時，才交還手機給她，放她離開。

另外，高嘉瑜24日前往林母喪禮時，也確實有命令高下跪道歉、拉扯其頭髮和帽子、口罩等，脅迫高。當媒體暴露其惡行後，林又在29日打電話給高，恐嚇她「還是我，跟鏡周刊換一換」、「你懂嗎？我如果沈船了，你如果要我，把我塑造成一個渣男...阿你猜會怎樣？」，並要高不要互相毀滅，要不然一起死。

不過，林秉樞面對檢方指控，偵訊時僅認有在飯店拘禁施虐高，其餘全數否認，林稱「我比高還壯」、「剛逢母喪」、「患有精神疾病」等語避重就輕，否認靈堂前施暴、打電話恐嚇。

但檢方從查扣的手機、豆腐頭記憶卡等物證，都發現內有大量照片與數百個影片檔，甚至錄音檔內也有恐嚇高說出小馬坐領乾薪的檔案，此外，林的雲端資料內也有數十張私密照片，檢方已在高同意下全數刪除。

檢方認為林辯詞與客觀證據不符，毫無真摯反省，因此就林對高施暴、拘禁、恐嚇等事，請法院從重量刑。