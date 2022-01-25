好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）主演新片《夜路》繼全美佳評如潮並屢獲獎項提名肯定之後，更拋磚引玉贏得金獎大導馬丁史柯西斯強力背書的青睞，令他分享深受感動和深感共鳴的大推超好評。他直稱看完後印象深刻並深受感動，雖總是期待吉勒摩戴托羅的作品，但本片帶給他的力量更是不同凡響且令他深感共鳴。

布萊德利庫柏日前上節目宣傳受訪時，自爆不僅在情感上和心靈上必須裸裎以對，身體也得毫無保留開誠布公。身兼製片的他為了劇情所需首度正面全裸上陣、在一場充滿情慾的入浴片段裡與東妮克莉蒂對戲，他說：「我記得在劇本裡讀到這段時就深知非演不可，也對拍攝當天記憶猶新，因為必須在劇組圍觀下『遛鳥』長達6小時，而且還要和當天才初識並演出第一場戲的克莉蒂對戲，實在是壓力山大。」但他為了令影片臻至完美從未退卻，敬業態度和專注投入之深，無論尺度大小即已令人讚嘆敬佩。

在「擁有透視力的男人篇」精彩片段中，魯妮瑪拉在馬戲團表演上全身通電引起觀眾異議，卻有如奇蹟般毫髮無傷，布萊德利庫柏用以說服警長自己身懷透視能力，並將對他洩漏自己預知的天機；在「第六感篇」中，東妮克莉蒂在另一場表演上施展「第六感」通靈能力，在布萊德利收集觀眾提問的信封後，把信交給躲在舞台下的大衛史崔森，讓能夠真正通靈的他解答疑惑。該片28日在台上映。