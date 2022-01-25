小彬彬、小小彬父子出席創動影視」平台開幕。（粘耿豪攝）

17歲的小小彬現在是個快樂高中生。（粘耿豪攝）

17歲的小小彬出資300萬，投資爸爸小彬彬（溫兆宇）的「創動影視」平台，成為大股東，他25日出席開幕，受訪時笑說：「爸爸說我出資300萬，他要還我900萬。我是高利貸！」許久沒公開露臉的他看起來有些害羞生澀，原因之一是從小深受異位性皮膚炎困擾的他，到了冬天太乾就更會脫皮，感覺沒精神，他無奈地說：「皮膚問題好不了。」

自掏600萬投資的小彬彬說，這是小小彬參與投資創業的第一份工作，而且動他的錢要先告知，當時他跟小小彬說「我需要一點資金，而且是結合公益，這平台也會幫小貝殼公益基金會等公益團體拍創動名片、增加曝光」，他才願意加入，掛公司顧問。且將來還需要小小彬在戲劇培訓課程中分享自己的戲劇表演經驗。至於是否真的會還兒子900萬？小彬彬強調：「我賺錢一定分給他，我的錢都給他也沒關係，我比較喜歡成就感！」

小小彬目前就讀華岡藝校二年級，看似安靜寡言的他說，自己跟同學在一起時就會很瘋狂，「會變活潑一點，一起做很多傻事！」還自曝「交不到女朋友」，至於未來？他說還沒規劃好，畢竟自己現在只有高二，沒想那麼多，還自嘲不一定考得上大學，可以的話當然也想考台藝大、北藝大。至於是否想再復出拍戲？他說雖然還是喜歡演戲，但目前沒有去想那一塊，「我想要好好上課，覺得上課意義更大，比較能提升自己。如果我一直拍戲下去，就會被自己表演方式限制住；好好上課的話，可能有更多不同的想法！」

他也透露不是很敢再去看自己小時候演出的作品，「很尷尬！都是片段式記憶」，至於是否還能像小時候一樣「3秒落淚」？他也坦言：「3秒落淚現在不太行，有點沒辦法，因為生活很開心！小時候腦袋可以想一些有的沒的，現在比較理性，因為學校課程要自己寫劇本，我的情緒、心情都寫在上面成寫給老師看了」。被爸爸虧說：「那你要再來上課！」

小小彬說，他對幕後工作也都滿有興趣，並非堅持在鏡頭前才可以體驗表演，幕後也可以做很多事，爸爸一聽，又開始展開「挖角」，誇他會寫劇本、剪接，強調「創動影視」有很多工作適合他。小小彬則翻白眼說，自己只想做好當下眼前的事，想太多未來的事又不一定可以做到，設定目標他就會想要努力達成，但他不想給自己那麼多壓力，「能把目前的事情做好，就是很棒的事情了！」這些聽起來很務實的話，聽在洋洋灑灑聊著公司未來前景的小彬彬耳裡，馬上提醒兒子：「你要想，一定就會做到！我每次都是這樣，想著就往前走，就會達成，這就是宇宙法則、吸引力法則！」

小小彬透露他現在每天早上4點、最晚4點半就要起床，趕5點半的第一班公車，再去轉搭其他公車上陽明山，趕在7點50分前到校，車程大概1小時到2小時，下課時間則容易遇到塞車，常常動輒2小時，甚至曾經塞車4小時才回到家，「中間站到睡著，醒來還塞在陽明山半山腰」。因為每天花在通勤時間太長，他說每天能睡覺的時間不超過5小時，常常早上的課都會累到打瞌睡，下學期想要抽籤宿舍，「不然像學校排練，我只能排到8點前就一定要離開去趕最後一班公車，住宿就沒這問題！」雖然通勤上課的日子很辛苦，但他說還有同學比他更遠更累，「有人住鶯歌、三峽，還有人住基隆，甚至遠從高雄來就讀的！」

他說很喜歡現在的學校生活，不管多累都是快樂的，跟同學也都感情很好、相處得很愉快，「上課過程是很開心的」。他坦言跟國中、國小時一直被逼著讀書考試不同，高中都是對表演有共同興趣的同學，同學之間有很多共同話題，下課也會相約，還一起發生很多瘋狂的事，。

已經17歲的他說，滿18歲後可能去考汽機車駕照，但他上學都搭公車，其實用不到摩托車，爸爸還說「買啊，買電動車！」立刻被兒子吐槽「900萬先還來再說！」

小彬彬2020年和越南姑娘小英（Anna）計劃結婚，卻因疫情遲遲未在越南面談，結婚程序卡關，至今尚未變成正式夫妻，配偶欄依舊是空白。他說2人約2年沒見面，但每天晚上視訊。他說雖還不是夫妻，但應該算訂婚了。小英在越南一樣從事彩妝工作，是否擔心她在那邊有別人追？他說：「感情就這樣，喜歡就在一起，沒有我也沒辦法勉強，反正想太多會多愁善感。」