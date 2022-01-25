第一銀行文教基金會長年扶植多元藝文活動，投入藝文公益逾20年，繼2019年首度獲「文馨獎」殊榮，25日再度獲文化部頒發第15屆文馨獎「常設獎-金獎」，主辦單位肯定第一銀行文教基金會多年來在本土藝文推展、協助弱勢團體圓夢、贊助各類藝文展演或文創藝術活動等面向皆有傑出表現。

第一銀行文教基金會自1999年成立以來，長期推動藝文不遺餘力，包括舉辦大型音樂饗宴培育文藝新秀、成立「第一藝術空間」推廣藝術融入生活、舉辦新春揮毫傳承書法文化、邀請弱勢孩童欣賞電影《聽見歌再唱》，力挺國片發展，打造「第一圓夢舞臺」並支持身心障礙者及各領域藝術表演者展現才華與自信。

近年受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，許多藝文活動被迫取消或延期，除了樂迷失望外，更有不少弱勢朋友因此失去演出機會，第一銀行文教基金會持續關懷偏鄉及弱勢，將愛心與關心化為行動，推出「傳愛零距離」、「第一防疫 心情小站」線上音樂會、「我愛辦公室 防疫音樂會」，以及「藝想世界-線上藝文」展覽，透過美好的音樂藝術饗宴溫暖人心。

第一銀行文教基金會每年舉辦多場藝文活動，以企業力量深耕臺灣藝術，促進本土藝術發展，展望未來，將持續透過多元方式支持臺灣藝術文化，共同營造優質環境，讓社會更祥和美好。