疫情改變產業景氣循環！因疫情衝擊造成海運塞港，全球飲料品牌廠提前備庫存，瓶用酯粒傳統第二季旺季提前；國內主要瓶用酯粒廠遠東新(1402)、新纖(1409)、力麗(1444)都指出，手中瓶用酯粒第一季的訂單能見度就非常強，依目前市況，上半年的產能已滿。

除了海運塞港，瓶用酯粒廠認為，油價上漲，通膨等因素，也是激勵客戶提前拉貨的原因。

遠東新指出，北美需求強，加上油價上漲帶動原物料價格，通膨壓力增強，下游客戶提前拉貨的動能增加，瓶用酯粒產業景氣熱絡，預期會從2021年一直延續到2022年。

固聚酯粒年產能達230萬噸的遠東新，加上持續擴大rPET(回收聚酯粒)的產能，以現在酯粒行情還在上漲，加上產能滿載下，市場預估，遠東新2022年酯粒的產能將呈全產全銷，獲利能力會比2021年還成長。

需求增加也帶動酯粒廠營運成長，新纖、力麗指出，以過去酯粒產業傳統景氣循環，夏天是瓶用酯粒需求最旺的季節，聚酯粒、尤其是瓶用酯粒的需求訂單，都會在第二季才開始陸續出貨；不過因疫情衝擊，海運塞港、外送平台訂單成長，對外包裝材料需求增加，下游對酯粒的需求已提前，今年，客戶從第一季初就開始下單拉貨，讓產線從第一季就已陸續滿載。

看好酯粒、尤其是回收酯粒的產業景氣可持續熱絡，新纖已積極在東南亞布局回收酯粒(R-PET)的產能擴充。

新纖已經與日本三菱商事攜手，在 泰國擴建瓶用聚酯產線，年產能約為21萬噸，在2022年下半年投產。另外，越南也會新建回收寶特瓶片的產線，月產能2000～3000噸、年產能超過3萬噸，提供給越南當地及新纖泰國廠使用。

力麗、新纖分析，全球對瓶用酯粒整體需求，每年是以3％～4％的幅度成長，因此，2022年客戶對酯粒需求，訂單仍旺；今年一開始，客戶下單動能就已非常強勁。

客戶對瓶酯粒的需求，第一季就已處於傳統旺季的水準，力麗表示，訂單出貨排程到3月底都已排滿，且正在洽談第二季的訂單。