因應近期COVID-19疫情升溫，且農曆春節假期將屆，中華郵政公司為保護用郵客戶及員工安全，即日起強化各項防疫措施。

民眾進入郵局應落實戴口罩、量體溫及實聯制等防疫作為，郵局門口亦放置消毒酒精供民眾使用，各營業窗口等候區座椅採梅花座，維持室內空間安全距離，並提供員工一次性手套、護目鏡或防護面罩加強防疫。

各郵局營業場所均比照疫情警戒三級標準落實清消作業，針對櫃檯、寫字檯、座椅及密碼輸入器等客戶經常接觸部分，清消次數提升為每日4次，另春節期間ATM自動櫃員機、補摺機及i郵箱等自助機具，清消次數提升為每日上午2次、下午及晚上各1次。

中華郵政公司持續鼓勵民眾以數位金融服務取代實體臨櫃交易，於疫情期間請善加利用網路郵局、e動郵局、網路ATM及電話語音等金融交易服務；「i郵箱」具「零接觸、不群聚」特性，收寄、配送全程零接觸，透過一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，確保收件人隱私與取件安全，落實科技防疫理念，歡迎民眾多加利用，降低接觸傳染風險。