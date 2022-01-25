文化部第15屆文馨獎25日在國父紀念館大會堂舉辦頒獎典禮，表揚支持文化藝術的優良企業，華南銀行向來對於支持文化及藝術活動不遺餘力，獲本屆「常設獎－金獎」肯定，由行政管理群副總經理黃俊智代表出席受獎。

華南銀行長期積極配合政府文化推展政策，用實際行動贊助各項藝文活動，希望扮演臺灣文化創新的推手，將在地文化價值發揚光大，進而向世界展現臺灣充沛的文藝能量。同時，也期許文化產業能活絡企業，真正落實政府所推動的「藝企和鳴 藝文遠揚」美好目標。

近年新冠肺炎疫情重創民生，文化產業更是首當其衝，大多數的藝文展演，皆侷限在畫廊、劇場、音樂廳等密閉空間，即便是戶外展演，也免不了受到降低群聚人數限制的影響，被迫延期或取消，許多國際藝文團體，亦因防疫規範導致無法來台，不得已取消或改期。

華南銀行近年來持續透過舉辦或贊助國內外優質藝文展演，及協辦各項文創活動等方式扶植文創產業，其中為支持藝術演出並宣導青少年反毒觀念，在109年贊助紙風車劇團演出「紙風車青少年反毒戲劇工程－拯救浮士德」舞台劇，以青少年反毒為主題，透過戲劇演出，提供藝術表演者演出的舞台，也在輕鬆的劇情中向青少年宣導「向毒品說不」的觀念。

在文化普及的社會共好目標上，華南銀行近年贊助中華文化總會製作「匠人魂」系列影片，記錄臺灣匠人一生貢獻於從事的職業上，藉由翻譯成多國語言版本，讓全球更多人看見臺灣。也支持臺中市海灣故事文化創意協會舉辦「華南銀行小金融家公益營」活動，邀請國小弱勢學童免費參加，以小金融家為主軸，規劃各項結合科技之金融主題活動讓學員們親身體驗，提供孩子多層次的閱讀體驗，將藝文教育帶入鄰里社區。

華南銀行一直希望在創造企業價值與利潤的同時，善盡企業公民的角色與責任，為國家文化的發揚與傳承盡一份綿薄之力。未來，也將持續攜手充滿活力的文化與藝術創作者，將寶島臺灣珍貴的在地文化向外傳播，推廣至全世界。