機械廠退休游姓老董坐擁4658萬元存款、16處房產和4輛豪車，身家驚人，2018年初罹癌過世。同居兼看護的朱姓女子涉嫌在2017年時私自將游男存款解定存、占為己有，一審被依偽造文書罪判2年。高雄高分院日前宣判，律師約定書中未載明贈與金錢，駁回朱女上訴，維持原判。

朱女2006年起擔任游男看護，兩人後來發展為同居關係，游男2017年11月罹患肺癌住院治療，朱女找來律師、錄影預立約定書，書中明載「感念其長期照顧情誼…上開財產已屬朱女所有…提款或移轉財產，均全權委託朱女代為處理。」游男最後還在立約書上蓋下手印，朱女隔日即將游男農會裡18筆、合計4658萬餘元定存解約，轉入自己的戶頭。

農會主管認為金額過大，事後主動與游男子女連繫，還親自到醫院詢問游男，但游男當時只能做出微笑、點頭等動作，無法言語。

朱女拿出約定書，證明自己有權代游男處理財產，但農會仍要求朱女必須將4658萬元全數轉回游男的戶頭。游男的子女在游男病逝後，對朱女提告。

一審橋頭地院發現約定書中未提及同意朱女將定存解約並轉入其名下戶頭，依偽造私文書罪判朱女2年，朱女不服上訴。

高雄高分院認為，朱女利用游男病情惡化、意識不清，未經游男同意就自行解定存並將4658萬元占為己有，最後駁回朱女上訴，維持原判，全案仍可上訴。