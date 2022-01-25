林秉樞涉嫌毆打立委高嘉瑜遭到新北地檢署依8大罪嫌起訴，檢方查出林未經高嘉瑜同意，在視訊時趁機截圖下9張高裸露身體照片，而林秉樞一度被爆料手機內還有13名女性的親密照，身分從女大生、律師到護理師都有。檢方表示，林秉樞的雲端空間經他委託律師提供帳號、密碼，在全程錄音錄影的情況下登入，發現有數十張的私密照片，目前經同意已全數刪除照片，但由於妨害秘密屬告訴乃論，目前沒收到其他人的告訴，因此未另外處理。

針對被拍女子是否會另案偵辦，新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾表示，目前包含手機與豆腐頭硬碟當然有私密影像跟照片，但目前沒收到其他告訴人就此提告，因妨害秘密是告訴乃論罪，在沒有其他被害人提告下，並兼顧當事人隱私，這部分無另外處理。

而林秉樞涉及妨害風化部分，聶眾說，要有意圖散布於眾的犯意跟行為，但經偵查，林並無散布猥褻影像與照片動作，因此予以不起訴。

檢警調查，林秉樞於去年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，在未經同意下，截圖存下9張高裸露身體的照片；此外，林同年11月要求女子到高嘉瑜的臉書留言「立委，妳和有夫之婦上床，介入妳之前同學家庭的事實。我們有妳親口承認的錄音，也有妳同學太太的佐證。你若再刪除、再否認，我們立刻公布錄音」。

此外，林秉樞當月間還要求其他人在電視節目《新聞大白話》的YouTube直播上留言「高嘉瑜你自己想清楚，想不想爆料」；之後林秉樞涉嫌去年11月11日至13日間，將高嘉瑜拘禁在馥都飯店房間內，並毆打、強迫高寫下違反個人意見的陳述，隨意拿高的手機張貼文章與傳送訊息。

林秉樞施暴高嘉瑜 8大罪狀惡行遭起訴

林秉樞於去年11月24日中午在母親靈堂內，要求高下跪並扯頭髮、按壓頭部，把對方推倒在靈堂沙發上，扯去子與口罩，事後擔心高曝光此事，還傳訊「不要互相毀滅」、「不然我們會一起死」等文字。

檢方調查，林秉樞為了打造富豪形象，前年起就命令身邊的人將ATM交易明細表照以修圖軟體將交易時間、序號、餘額、匯款金額、等內容變造後，回傳給他使用，新北地檢署今日偵結，依害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪嫌，將林秉樞起訴。