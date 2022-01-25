民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞施暴案，高嘉瑜委由律師提告偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八大罪嫌，新北地檢署今均起訴；國民黨團提告林秉樞涉洗錢等部分，僅有偽造文書一條罪嫌起訴，遭質疑縱放洗錢及網軍案。民眾黨立委賴香伶質疑，檢方此次起訴的內容都是事證明確的刑事案件，反倒是林秉樞牽涉洗錢、網軍等案件沒有太多著墨，希望檢調單位辦案不要受政治干擾，應該要持續過大查明。

賴香伶指出，新北地檢起訴的起訴的內容，包括涉及高嘉瑜傷害、私密影像等部分，現有事證明確，起訴並不意外，但林秉樞涉及洗錢、操作網軍等罪嫌，僅有偽造文書起訴，被質疑檢方起訴避重就輕。

賴香伶質疑，洗錢、網軍相關罪嫌檢方沒有深入調查，難道是刻意切割，導致整件事雷聲大雨點小，希望檢方不要因為林秉樞跟民進黨關係密切，遇到政治就轉彎，不敢辦案，否則國人信任度會打折扣。

民眾黨立委蔡壁如也說，林秉樞角色非常多元，用高學歷及外貌四處公關詐騙，檢調應該要好好調查林是否涉及洗錢、網軍行為，否則林秉樞並沒有工作，為什麼那麼有錢，還以飯店為住處，檢調有必要持續深入調查，或許仍有不為人知的內幕，檢調單位不能因為起訴就停下腳步。