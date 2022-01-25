大陸女星劉亦菲擁有精緻臉蛋、五官和清新氣質，被網民封為「神仙姐姐」，天生麗質的劉亦菲很早就走紅，不過當時在她旁邊替她撐傘的小演員，現在則是演藝圈的一線大咖女星「楊冪」。楊冪早在4歲便當童星飾演「公主」，從小演戲就被導演欣賞「態度認真」，如今的「女一」地位並非僥倖獲致。

楊冪出生於北京市宣武區（已併入西城區）的一個普通家庭，小時候的她特別頑皮靜不下心，因此父母替她報名中國兒童電影製片廠的兒童影視表演培訓班。1990年正逢電視劇《唐明皇》劇組來挑小演員，4歲的楊冪有幸被選中飾演幼年「咸宜公主」，由此開始了她的演藝之路。

楊冪。（圖／翻攝自楊冪微博）

之後楊冪相繼出演了電影《武狀元蘇乞兒》和電視劇《猴娃》等作品，雖然當時的楊冪並不知名，但是她拍戲時的態度認真，卻給《猴娃》的導演兼製片人李小婉留下了深刻印象。初中畢業後，楊冪在同學母親的推薦下為《瑞麗》雜誌做起了平面模特，從此正式涉足演藝圈。

楊冪（中）。（圖／翻攝自楊冪微博）

楊冪隨後與成龍、周杰倫等大牌藝人合作拍攝了一系列廣告作品，並於2003年9月接拍了自己長大後的首部電視劇《紅粉世家》，正式在大陸娛樂圈出道。2004年6月在李少紅的引薦下，楊冪出演張紀中版《神鵰俠侶》中的「郭襄」一角，正是這部作品開啟了她在古裝劇領域的道路。

楊冪（右）與陳偉霆（左）。（圖／翻攝自楊冪微博）

2004年劉亦菲在拍攝《神鵰俠侶》的時候，已經名氣非常大，而楊冪當時18歲還在讀高中，並沒有什麼名氣，雖然是童星出道，但在已經紅透半邊天的劉亦菲面前，只能低調行事，當時楊冪還曾幫劉亦菲撐傘，誰又想得到那時的小跟班楊冪，17年後竟成為大紅大紫的一線明星。現在的楊冪，即使見到劉亦菲，也幾乎是跟她平起平坐了。