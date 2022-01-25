林秉樞起訴8罪遭求「從重量刑」 新北檢曝原因：不知反省 19:202022/01/25 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾說明林秉樞涉嫌罪名。(陳慰慈攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林秉樞施暴高嘉瑜「8大罪狀」遭起訴 檢方：請求從重量刑 訂閱影音： 中時新聞網 民進黨立委高嘉瑜指控遭男友林秉樞施暴與拍攝不雅照等罪，新北地檢署今偵結起訴，依傷害、妨害秘密、強制等8大罪嫌起訴林，新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾表示，檢察官審酌林與高交往期間，無視於對女性的人格與身體尊重，涉嫌對高施暴等犯行，導致高身心受創甚深，林為逼使高不得提告，使其犯行曝光，仍不斷對高施壓，並為後續恐嚇等犯行，使高承受巨大心理壓力，林犯後對犯行避重就輕，並無自知反省，檢察官因此請求法院從重量刑。 林秉樞4000萬存款全是P來的 女秘書當工具人原因曝光 高嘉瑜遭施暴案 林秉樞8大罪狀起訴 網諷6字：穩了 #犯行 #林秉樞 #從重量刑 #新北地檢署 #檢察官 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林秉樞成魔遭8罪起訴 備份硬碟還有13位女性受害 17:532022/01/25 社會 太魯閣號事故李義祥60萬交保 戴電子腳環監控 16:152022/01/21 社會 林秉樞僅認飯店施虐高嘉瑜「其餘全不認」 離譜理由曝光 19:242022/01/25 社會 向心共諜案送高檢署再議 2名無辜租客獲不起訴確定 16:412022/01/21 社會 檢方8大罪狀起訴林秉樞 高嘉瑜回應了 18:002022/01/25 政治 時論廣場》辦藍不辦綠 重創司法公信力（張耀宇） 19:272022/01/17 時論廣場 酒駕最重死刑 法務部：只是在騙老百姓 04:102022/01/20 焦點要聞 林秉樞遭起訴求處重刑 高嘉瑜：希望自己是最後一個 19:152022/01/25 政治 政論節目斗內恐嚇高嘉瑜是真的 林秉樞唆使「她」下手 18:402022/01/25 政治 林秉樞網軍、洗錢案檢方起訴避重就輕 賴香伶籲檢調「別受政治干擾」 19:192022/01/25 政治 考績未達良好獲撤銷 浩鼎案論告檢察官勝訴 04:102022/01/23 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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