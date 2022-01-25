林秉樞施暴高嘉瑜「8大罪狀」遭起訴 檢方：請求從重量刑

民進黨立委高嘉瑜指控遭男友林秉樞施暴與拍攝不雅照等罪，新北地檢署今偵結起訴，依傷害、妨害秘密、強制等8大罪嫌起訴林，新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾表示，檢察官審酌林與高交往期間，無視於對女性的人格與身體尊重，涉嫌對高施暴等犯行，導致高身心受創甚深，林為逼使高不得提告，使其犯行曝光，仍不斷對高施壓，並為後續恐嚇等犯行，使高承受巨大心理壓力，林犯後對犯行避重就輕，並無自知反省，檢察官因此請求法院從重量刑。