航行了1個月，里程數達到150萬公里之後，有「史上最貴天文儀器」之稱的詹姆斯韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)終於在1月24日到達它的部署點L2。在航行過程中，韋伯望遠鏡也逐步伸展張開，克服了各種疑慮，現在進入5個月的儀器測試與機體冷卻，就可以正式探索太空了。

太空網(Space.com)報導，這台耗資 100 億美元，有著最昂貴、最會延期，得到「鴿王」之稱的韋伯太空望遠鏡，在去年12月25日成功發射，之後一直在忙於部署與伸張各種系統和結構，一切都非常的順利，終於抵達地球、月球以及太陽的引力平衡點「第2拉格朗日點」(L2, lagrange point 2)，在這裡可以最小程度的不被地球引力與視野影響。

韋伯望遠鏡的位置在月球軌道8倍之外的距離，望遠鏡會以垂直方向繞行L2點。(圖/NASA)

在過去的 30 天內，韋伯一直在緩慢而小心地展開它的遮陽罩，以及它的主鏡系統，在星期四（1月19日）， 它的18面六邊形主鏡已完整展開，形成漂亮的金色主鏡。

LIVE - James Webb just arrived to the L2 Lagrange point!

進入繞行L2的軌道後，韋伯將開始啟動它的4台主要科學儀器，但此時溫度還不夠低，必須花5個月的時間冷卻，才不會使它精密的紅外線偵測系統受到干擾。

韋伯是一具極為敏銳的紅外線望遠鏡，這樣的設計是因為宇宙正在快速向外膨漲，最遙遠的宇宙正以極快的速度離我們遠去，使得它們的星光出現紅偏移現象，這時候只有紅外線波段的感測裝備，才能仔細的看清楚這些泛紅光的星體內部細節。

科學家原本擔心，100億美元的韋伯望遠鏡服役時間可能很有限，由於推進劑供應有限，或許5到10年就無法維持了。然而，NASA在預計剩餘燃料量後，已確定它的操作時間絕對超過10年很多。