補教天后徐薇今(25日)在臉書驚曝，24日在家昏倒失去意識，緊急送急診，醫生研判應該是急性胃痙攣，雖然事後想起來，好像很好笑，但坦言：「當時真的驚險萬分。」

徐薇透露24日中午在家吃完飯後，突然胃痛昏倒失去意識，手肘瘀青，右臉也因為撞到地板而腫起來，眼鏡也撞斷了，還好兒子大成剛好在家，趕緊打救護車送台大急診，到醫院抽血照X光檢查後，研判是急性胃炎痙攣。

而她為了不要浪費公家醫療資源，打完點滴就快快讓出床位出院，今她也再度去健檢照胃鏡，結果一切正常，只是有點發炎，醫生囑咐要注意飲食，她也附上一張坐在病床上比YA的照片，雖然有些憔悴，但狀況看起來不嚴重，她也自嘲「覺得小薇本人就是個『笑』果，但當時真的驚險萬分。」

兒子大成隨後也轉發媽媽貼文報平安，「不幸中的大幸，徐小薇現在已在家中，都平安，講話依舊中氣十足」，他也慶幸自己當時在家，有即時送醫，「第一次打119叫救護車，不免還是有些緊張」，並感謝消防系統有條不紊、專業冷靜的服務。