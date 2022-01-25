永康警分局取締酒駕。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

頻傳酒駕害命事件，台南市警局統計指出，2021年共取締酒後駕車6479件，其中移送公共危險罪4232件，顯示民眾酒駕情形仍多，台南市長黃偉哲25日市政會議指示，警察局查獲10年內酒駕累犯，將轉介由衛生局進行酒癮戒治，從源頭管理降低酒駕發生。

為加強防制酒駕，黃偉哲今天於市政會議宣布多項跨局處防制酒駕作為，除持續加強酒後代駕宣導外，也落實從根本做起，包括加強各級校園及樂齡等社教機構植入交安教育，並結合年前勞動檢查機會，約束工地酒後駕車行為，對於警察局查獲10年內酒駕累犯，將轉介由衛生局進行酒癮戒治。

台南市警方1月24日執行「全國同步取締酒後駕車」專案，共計取締酒後駕車32件，移送公共危險罪18件，顯然，仍有多數民眾輕忽酒駕嚴重性。

台南市警局交通大隊專案報告指出，立法院已三讀通過最新酒駕法規，對於酒駕累犯與同車乘客有最新罰則。台南市在酒駕執法方面，包括分析酒駕事故大數據，除不分時段針對熱點加強執法，另也針對KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所之「停車場外圍道路」查緝，提醒民眾不要以身試法。

永康警分局呼籲，改變酒駕惡習，最根本的還是要從「觀念」著手，切勿心存僥倖，落實指定駕駛或是搭乘大眾運輸工具返家，以確保人車安全，「酒後勿開車，珍惜你我生命」，分局也持續彈性編排專案性勤務，取締酒駕違規行為，並針對易酒駕肇事地點加強巡邏攔查，共同防制酒駕案件發生，遏止酒駕歪風。

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